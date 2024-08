Doch untreu? Tommy Furys Affäre nimmt ihr Statement zurück

Das Drama um Tommy Fury (25) und Molly-Mae Hague (25) reißt einfach nicht ab: Dem Boxer wurde vorgeworfen, seine Verlobte mit einer Dänin während einem Wochenende in Mazedonien betrogen zu haben. Die Dänin, eine 20-Jährige mit dem Namen Milla Corfixen, negierte diese Gerüchte vor wenigen Tagen. Doch jetzt nimmt sie ihr ursprüngliches Statement wieder zurück! Auf Instagram schreibt sie: "Ich wusste nicht einmal, wer er war. Wir haben uns nur geküsst, sonst ist nichts passiert. Und wenn ich von Molly-Mae gewusst hätte, hätte ich den Kuss nie erwidert."

Es ist momentan unklar, ob ihre aktuelle Aussage stimmt oder ob ihr originales Statement der Wahrheit entspricht. Gegenüber Mirror behauptete sie noch einige Tage zuvor, dass sie Tommy zwar in Mazedonien kennengelernt habe, er aber ein "totaler Gentleman" sei. Er soll Milla zu sich an den Tisch eingeladen haben, an dem er mit mehreren seiner Freunde saß. "Wir haben nichts gemacht. Ich hätte nie etwas mit einem verheirateten Mann gemacht, denn er ist im Grunde verheiratet und hat ein kleines Kind", behauptete sie damals. Tommy verneint weiterhin jegliche Gerüchte.

Ob die Behauptungen stimmen oder nicht, scheint Molly-Mae komplett egal zu sein. Für sie ist die Beziehung anscheinend endgültig vorbei: In den vergangenen Tagen verbrachte sie immer wieder Zeit mit ihren Freunden und kümmert sich eingehend um die gemeinsame Tochter Bambi, die erst im Januar des vergangenen Jahres auf die Welt gekommen ist. Bei einem Ausflug vor wenigen Tagen trug sie nicht einmal mehr ihren Verlobungsring.

Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Juli 2020

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

