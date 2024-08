Gibt es bei Molly-Mae Hague und Tommy Chance auf Versöhnung?

Ist bei Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) wirklich ein für alle Mal Schluss? Vergangene Woche gaben die Influencerin und ihr Verlobter ihre Trennung bekannt – es wird gemunkelt, dass der Profiboxer untreu gewesen sei und seine Partnerin ihn daraufhin abserviert habe. Doch wie ein Insider gegenüber Closer verrät, möchte der Sportler sie zurückgewinnen: "Tommy hat Molly gesagt, dass sie es schaffen können und dass er sie liebt. Molly ist jedoch hin- und hergerissen." Vor allem wegen ihrer gemeinsamen Tochter Bambi wisse sie aktuell nicht, ob sie ihrer Liebe doch noch eine Chance geben soll.

Momentan ist die 25-Jährige am Boden zerstört. Das plötzliche Liebes-Aus nimmt sie sehr mit. "Sie hat Freunden anvertraut, dass sie sich gerade an einem dunklen Ort befindet. Sie sollte diesen Mann heiraten, aber in gewisser Weise hat sie das Gefühl, ihn überhaupt nicht zu kennen", erklärt der Informant weiter. Angeblich soll Tommy ihr mehrere Male fremdgegangen sein, zuletzt bei einem Trip nach Mazedonien. Dort habe er laut einem Insider von The Sun mit einer Dame geknutscht: "Er trank [...] Wodka und es schien ihm egal zu sein, wer ihn mit dem Mädchen sah. Er küsste sie." Bislang äußerte sich Molly-Mae noch nicht selbst zu den Gerüchten, dass ihr Verlobter sie betrogen haben soll. Tommy gab über seinen Anwalt an, dass an jeglichen Spekulationen der Untreue nichts dran sei.

Das Ex-Paar hatte sich vor rund fünf Jahren in der britischen Version von Love Island ineinander verguckt. Seitdem galten sie als eines der größten Traumpaare des Reality-TV. Die Nachricht ihrer Trennung kam für viele Fans deshalb sehr überraschend. Durch die Gerüchte über Tommy sind viele auf Molly-Maes Seite. Das musste der 25-Jährige am vergangenen Wochenende am eigenen Leib erfahren. Bei einem Spaziergang mit seiner Tochter habe ein wütender Fan Tommy angebrüllt. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin preisgab, habe die Frau ihn als "betrügerischen Drecksack" beschimpft.

Getty Images Molly-Mae Hague beim Filmfestival in Cannes 2024

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

Denkt ihr, Molly-Mae und Tommy kommen wieder zusammen? Nein, da ist zu viel vorgefallen. Ja, sie raffen sich für ihre Tochter wieder zusammen. Ergebnis anzeigen



