Elena Miras äußert sich zu Dschungelcamp-Beef mit Georgina

Das möchte Elena Miras (32) nicht auf sich sitzen lassen. In Folge zehn des Allstars-Dschungelcamps ließ sich Georgina Fleur (34) ganz schön über ihre Mitcamperin aus und tätigte dabei ein paar ziemlich fiese Äußerungen. Auf Instagram kommentiert Elena nun die Lästereien ihrer Mitstreiterin: "Es ist wirklich traurig und enttäuschend, dass sich jemand dazu herablässt, so beleidigende Worte in den Mund zu nehmen, besonders als Mutter." Die Schweizerin wolle sich nicht auf "dieses Niveau" herablassen, sondern ein positives Beispiel für ihren Nachwuchs sein: "Ich konzentriere mich darauf, meiner Tochter zu zeigen, wie man mit Respekt, Anstand und Würde auf Provokationen reagiert."

Doch was war eigentlich vorgefallen? Die Art, wie Elena den Reis für die Gruppe zubereitet hatte, schien Georgina nicht gut genug zu sein — sie briet sich ihren Reis kurzerhand noch einmal selbst. Die 32-jährige Schweizerin wiederum sah darin ein Zeichen mangelnder Wertschätzung und reagierte entsprechend angefressen. Diese Reaktion konnte Georgina nicht nachempfinden und wütete abseits von Elena: "Dieses Mädchen ist aus der Gosse. [...] Warum macht die denn drei Stunden Reis, wie dumm kann man sein? Ein dummes Stück ist das!" Darüber hinaus warf Georgina ihrer Mitstreiterin vor, sich jedem Typen im Camp an den Hals zu werfen. Auch das möchte die Ex von Mike Heiter im Nachhinein nicht so stehen lassen. "Das ist vollkommen falsch und wäre es wahr, hätte es sicherlich jeder gesehen. Solche Unwahrheiten schaden nicht nur mir, sondern auch deinem eigenen Ruf", schreibt die Reality-TV-Bekanntheit dazu im Netz.

Elena ist nicht die Einzige, die die Zickereien aus dem Dschungel mit nach Hause genommen hat. Auch Thorsten Legat (55) und Hanka Rackwitz (55) gifteten sich außerhalb des Camps weiter an. Nach ihrem Exit war die "mieten, kaufen, wohnen"-Maklerin zu Gast bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach". Dort erklärte sie, dass sie es verwunderlich gefunden habe, dass der ihr gegenüber eigentlich gut gesinnte Mitcamper Thorsten nicht sonderlich traurig über ihren Exit gewesen zu sein schien. Hanka ging sogar noch einen Schritt weiter und deutete an, dem ehemaligen Fußballer seine emotionale Seite nicht abzukaufen. Thorsten, der per Video zu der After-Dschungel-Show zugeschaltet worden war, zeigte sich fassungslos und enttäuscht von diesen Aussagen. Statt mit Thorsten in den Diskurs zu gehen, stichelte Hanka allerdings munter weiter.

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras im Allstars-Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

RTL Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Auf wessen Seite steht ihr? Definitiv auf Elenas Seite. Ich finde, Georginas Beleidigungen gehen gar nicht. Ich bin auf Georginas Seite. Ich kann verstehen, dass sie so an die Decke gegangen ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de