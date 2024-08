Fans entsetzt: Alec Baldwins Tochter (11) trägt Make-up

Alec Baldwin (66) und seine Frau Hilaria (40) sorgen erneut für Schlagzeilen – dieses Mal anlässlich des Geburtstags ihrer Tochter Carmen (11). Nachdem die Autorin ein Selfie auf Instagram geteilt hatte, hagelte es Kritik dafür, dass die Tochter Make-up trägt. "Warum so viel Make-up für eine Elfjährige?", fragt ein Fan entsetzt in den Kommentaren, während ein anderer schreibt: "Hör auf, sie so jung zu schminken. Sie sieht aus wie 20. Nicht cool!" "Wirklich viel zu jung, um Make-up zu tragen", kritisiert wiederum ein Dritter.

Es ist nicht das erste Mal, dass Alec und Hilaria wegen Carmens Make-up in den sozialen Medien in die Kritik geraten: Bereits im Februar erntete ein Foto von Carmen mit Mascara und glänzendem Lippenstift harsche Worte. "Date-Abend mit meinem ersten Kind! Carmen hat uns beide geschminkt. Wie schnell sie groß werden...", hatte Hilaria zu dem Beitrag geschrieben. "Sie ist viel zu jung, um so geschminkt zu sein", meckerte daraufhin ein User. Andere wiederum verteidigten die 40-Jährige: "Leute, sie haben einfach eine gute Zeit gemeinsam. Schminken kann Spaß machen!"

Alec und Hilaria gaben sich vor zwölf Jahren das Jawort. Mittlerweile sind der Schauspieler und die Yoga-Lehrerin Eltern von sieben gemeinsamen Kindern: Carmen, Rafael (9), Leonardo (7), Romeo (6), Eduardo (3), Maria und Ilaria (1). Ihr Leben als neunköpfige Familie dürfen Fans bald hautnah miterleben: Wie das Paar bereits im Juni bekannt gegeben hatte, erscheint im kommenden Jahr sein eigenes TV-Format. "Wir laden euch in unser Zuhause ein, um Höhen und Tiefen, und das Gute und Schlechte zu erleben", teaserte der Filmstar im Netz bereits an. Neben seinem Alltag als Schauspieler und Familienvater soll es in der Show aber auch um seinen "Rust"-Prozess gehen.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Carmen Baldwin im Februar 2024

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Familie, 2021

