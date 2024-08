Gigi oder Giulia: Welcher Dschungel-Star soll heute gehen?

Das Allstars-Dschungelcamp leert sich immer mehr. Auch heute muss ein Kandidat das Camp verlassen. Zur Wahl stehen Gigi Birofio (25) und Giulia Siegel (49). Die beiden hatten zuvor in der Prüfung beide keine Sterne ergattert. Während Gigi in der Essensprüfung nur knapp versagte, indem er zwar fleißig kaute, aber eine kleine Winzigkeit übersah, schaffte Giulia es nur einen kleinen Teil ihres Ekelmahls zu verspeisen. Die Konsequenz ist klar: Null Sterne und beide stehen auf der Abschussliste. Das restliche Camp ist sicher. Aber wer von beiden soll heute gehen?

Besonders eng könnte es für Giulia werden, denn sie eckte in den vergangenen Tagen besonders an. Zwischen ihr und Kader Loth (51) kam es zum Streit und zuletzt zankte sie auch mit Sarah Knappik (37). Der Streit mit Sarah eskalierte sogar so sehr, dass diese überlegte, das Camp freiwillig zu verlassen. "Ich will raus, ich habe keinen Bock mehr auf diese Spielchen, ehrlich, ich kann das nicht mehr", jammerte die ehemalige GNTM-Kandidatin. Giulia hatte ihr zuvor vorgeworfen, sich als Campchefin ähnlich wie bei der Stasi verhalten zu haben. Doch Sarah bekam Unterstützung und die anderen Camper schworen sich, Giulia bei erster Gelegenheit rauszuschmeißen.

Mit dem heutigen Rausschmiss geht bereits der dritte Camper. Der ehemalige Köln 50667-Darsteller David Ortega (39) musste bereits an Tag zwei gehen, nachdem er zuvor für ordentlich Stress am Lagerfeuer gesorgt hatte. Etwas unerwarteter war der Exit von TV-Maklerin Hanka Rackwitz (55): Sie entschied sich an Tag sieben für den freiwilligen Ausstieg. Bereuen tut sie die Entscheidung aber nicht. Wie sie gegenüber Promiflash erklärte, sei sie sich am Ende nicht mehr sicher gewesen, ob sie sich richtig verhalte: "Ich wusste es zum Schluss nicht mehr. Ich dachte mir: 'Was, wenn du dich irrst? Was, wenn du ungerecht bist?' Da musste ich raus."

Anzeige Anzeige

RTL Gigi Birofio, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Giulia Siegel und Sarah Knappik, Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wer von beiden soll heute gehen? Gigi soll nach Hause fahren! Ich möchte Giulia nicht mehr sehen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de