Katharina Eisenblut und Dominic haben ihr Traumhaus gefunden

Katharina Eisenblut (30) scheint in Dominic Höppner ihre große Liebe gefunden zu haben. Wie die DSDS-Bekanntheit in einem Beitrag auf Instagram verkündet, sind die beiden sogar schon bereit für den nächsten gemeinsamen Schritt: "Ihr Lieben, einige von euch haben es vielleicht schon geahnt, wir haben uns unseren kleinen Traum erfüllt: Wir haben unser Eigenheim gefunden!" Für Katharina sei es "ein ganz besonderes Gefühl", diesen Meilenstein mit ihren Followern zu teilen.

Die Sängerin erklärt weiter, dass sie absichtlich etwas länger mit der Bekanntgabe gewartet haben, damit der Großteil des Hauses bereits fertig ist. "Es war ein riesiger Schritt für uns, aber Domi und ich wissen, dass wir unser Leben für immer miteinander verbringen wollen", betont Katharina und verrät auch den Grund für ihren schnellen Zusammenzug mit Dominic: "Wir sind diesen Weg gegangen, weil wir fest an uns und unsere Liebe glauben." Am Ende der Bildbeschreibung ermutigt die 30-Jährige ihre Follower dazu, ihrem Gefühl, "den richtigen Partner gefunden zu haben", zu vertrauen. "Seid mutig und geht mit 100 Prozent Liebe in eure Entscheidung, egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Denn am Ende des Tages ist es das, was zählt", stellt Katharina klar.

Nur kurze Zeit nach Katharinas harter Trennung von Niko Kronenbitter bestätigte sie gegenüber RTL, einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. "Wir haben uns vor fünf Jahren zum ersten Mal in einem Lokal in München getroffen. Obwohl wir damals kein Wort miteinander gesprochen haben, haben wir Blickkontakt gehalten", berichtete die Augsburgerin von ihrem Kennenlernen mit Dominic und ergänzte: "Leider haben wir uns dann aus den Augen verloren." Wie es der Zufall wollte, trafen die beiden Jahre später erneut aufeinander und ließen sich seitdem nicht mehr gehen. Katharina betonte weiter: "Mit Dominic an meiner Seite fühle ich mich gestärkt und bereit, Wunden zu heilen und ein neues Kapitel aufzuschlagen."

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Mann Niko Kronenbitter im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Katharina und Dominic bald zusammenziehen? Super, ich freue mich sehr für die beiden. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen überstürzt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de