König Charles hat keine Lust auf Konfrontation mit Andrew

Prinz Andrew (64) und sein Bruder König Charles III. (75) gehen sich derzeit wohl eher aus dem Weg. Der Grund dafür ist womöglich die Diskussion um die Royal Lodge – das Haus, in dem Andrew schon seit Jahren wohnt. Berichten zufolge weigert sich der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96), die Royal Lodge zu verlassen, obwohl der König durchscheinen ließ, dass er das gern so hätte. Ein Insider erklärte gegenüber OK!, dass der Regent aber derzeit nicht auf Streit aus sei: "Charles mag keine Konfrontationen, vor allem nicht, wenn er im Urlaub ist. Die beiden gehen sich eher aus dem Weg und sehen sich wahrscheinlich nur hin und wieder beim Abendessen." Der Monarch brauche im Moment wegen seines Krebsleidens viel Ruhe, weswegen er versuche, seine Energie nicht mit den Streitigkeiten zu verschwenden.

Der Clinch zwischen den Brüdern dauert offenbar schon länger an. Zuletzt hatte König Charles III. das Sicherheitsteam von Andrew aus der Royal Lodge abgezogen, was Spekulationen darüber nährte, dass er aus dem Anwesen raus muss. Ein Insider erklärte: "Alle vermuten, dass das bedeutet, dass der Duke aus der Royal Lodge ausziehen muss, weil es keinen anderen Grund gibt, ihm die Sicherheit zu entziehen." Das Sicherheitsteam wird voraussichtlich bis Oktober arbeiten und bislang ist niemand für eine Nachfolge vorgesehen. Andere Quellen vermuten, dass Charles seinen Bruder aus der Royal Lodge raus haben will, damit seine Frau Königin Camilla (77) dort einziehen kann.

Prinz Andrew lebt schon seit 20 Jahren in der Royal Lodge, einem stattlichen Anwesen in Windsor, das früher die Heimat von Queen Elizabeth war. Laut seinem Pachtvertrag, den er im Jahr 2003 unterzeichnete, darf Andrew 75 Jahre in dem Haus wohnen, weswegen er auch ungern ausziehen möchte. Sein Verhältnis zum Rest der Königsfamilie ist schon seit Jahren angespannt, nachdem Andrews Verbindungen zum Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) ans Licht kamen.

Prinz Andrew im März 2024

Prinz Andrew

