Will König Charles Prinz Andrew wegen Camilla rausschmeißen?

Möchte König Charles (75) seinen Bruder Prinz Andrew (64) deshalb aus der Royal Lodge vertreiben? Bereits vergangenes Jahr forderte der Monarch den Herzog von York dazu auf, das prachtvolle Anwesen zu verlassen, aber dieser weigert sich bisher. Angeblich will der Regent die hohen Haltungskosten nicht mehr für seinen Bruder bezahlen. Doch Insider vermuten einen anderen Grund dahinter. "Mehr als ein Freund der Yorks hat die Theorie aufgestellt, dass der König die Royal Lodge als künftiges Zuhause für Königin Camilla (77) im Auge hat, sollte sie ihn überleben", verrät eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Das Anwesen gehört der Krone und laut dem Informanten gebe es keinen zwingenden Grund, Andrew aus dem Anwesen zu vertreiben, außer den hohen Kosten, die Charles trägt: "Aber der König hat eine Menge Geld und es scheint einfach kleinlich, dass er versucht, ihn loszuwerden." Deshalb wäre es gut möglich, dass der 75-Jährige plant, die Royal Lodge für seine Frau umzubauen. Andrew soll laut einem Royal-Experten vom "The Royal Record"-Podcast allerdings geplant haben, das Anwesen an seine Töchter Prinzessin Beatrice (36) und Prinzessin Eugenie (34) weiterzugeben. Dem zufolge ist es allerdings fraglich, ob die beiden Schwestern das Anwesen übernehmen wollen, da sie dadurch in den Familienstreit hineingezogen würden.

Schon seit Jahren haben Prinz Andrew und König Charles kein gutes Verhältnis. Der 64-Jährige wurde in den Sexring-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) gezogen und musste sich wegen schwerer Vorwürfen vor Gericht verantworten. In diesem Zuge wurden dem Ex von Sarah Ferguson (64) seine royalen Titel entzogen und seither hat er nicht nur beim Volk, sondern auch bei der Royal Family keinen besonders guten Ruf. Besonders Prinz William (42) ist wohl nicht gut auf ihn zu sprechen. "William hegt schon lange einen Groll gegen Andrew, weil er Kate (42) nicht willkommen geheißen hat, als er sie in die Familie eingeführt hat", verriet der Royal-Experte Richard Kay gegenüber. Er befürworte deshalb auch den Plan seines Vaters, Andrew aus der Royal Lodge rauszuwerfen.

Getty Images Prinz Charles und Prinz Andrew im Juni 2006

Getty Images Prinz William und Prinz Andrew im April 2017 in London

