OnlyFans im Allstars-Dschungel? Die Stars zeigen ihre Füße

Im Allstars-Dschungelcamp präsentieren die Stars ein wenig nackte Haut. Denn Georgina Fleur (34) berichtet ihren Mitstreitern stolz, sich ihren Zeh verkleinert haben zu lassen. Die anderen können darüber nur den Kopf schütteln. "Du hast sie doch nicht mehr alle", stellt Mola Adebisi (51) entsetzt fest. Doch nach ihrer Erzählung präsentieren einige der VIPs munter ihre Füßchen. Manch einer soll Füße ja sexy finden, andere können auf den Anblick verzichten. Denn auch Thorsten Legat (55) zieht im Dschungel-Telefon seine Socken aus – und was sich darunter verbirgt, darauf hätten die Zuschauer offenbar lieber verzichtet.

Auf X kommt es den Fans wortwörtlich hoch, für viele sind die Gliedmaßen des einstigen Fußballers nicht sonderlich schön anzusehen. "Der Fuß vom Legat war grad schlimmer als jeder Jumpscare in einem Horrorfilm", "Bah, der Fuß grad war schlimmer als die Essensprüfung" oder "Ich blocke jeden mit Fußfotos, da ist meine persönliche Schmerzgrenze erreicht", erklären einige Fans entsetzt. Ein anderer hat für Thorsten einen ganz heißen Tipp in Sachen Fußpflege: "Einfach mal 'ne Pediküre gönnen, Legat."

Es ist nicht das erste Mal, dass es im Dschungel intim wird. Vor wenigen Tagen gab es unter den Legenden ein regelrechtes Binden-Gate. So warf Giulia Siegel (49) Kader Loth (51) vor, auf dem Klo komische Dinge zu veranstalten – dabei hatte diese einfach nur ihre Binde in Toilettenpapier eingewickelt. "Das ist so peinlich, das ist so ein intimes Thema, dass ich so was überhaupt erwähnen muss. Sie hat mich bloßgestellt", echauffierte Kader sich über ihre Kollegin.

RTL Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

RTL Kader Loth im Allstars-Dschungelcamp

