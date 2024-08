USA-Trip mit Kids: Anne Wünsche ist mit den Nerven am Ende

Anne Wünsche (33) ist derzeit mit ihren drei Kindern Miley, Juna und Sávio sowie ihrem Partner Karim el Kammouchi (35) im Urlaub. Richtig zur Ruhe kommt die Influencerin aber trotzdem nicht. "Jetzt mal kurz Realtalk: So schön wie dieser Trip nach außen hin aussieht ist er gar nicht!", beginnt sie in ihrer Instagram-Story und erklärt weiter: "Er ist wahnsinnig krass, [...] aber ich hatte noch nie einen Urlaub, der so wahnsinnig anstrengend mit den Kindern war. Noch nie. Die Mädels [...] zicken sich jeden Tag ununterbrochen an. Es gibt wirklich vielleicht zehn Minuten mal eine Pause dazwischen."

Und auch die Neugier ihres jüngsten Nachwuchses bringt einiges an Anstrengung mit sich, wie die Influencerin weiter ausplaudert: "Sávio will nicht mehr im Wagen sitzen, der will die Welt entdecken." Am Ende zieht Anne ein ernüchterndes Fazit: "Also Urlaub ist das hier für mich gar nicht." Auch wenn es wunderschön in Amerika sei, freue sie sich sehr darauf, endlich wieder nach Hause zu fliegen.

Eigentlich wollte die fünfköpfige Familie ihren Sommerurlaub ganz anders verbringen: Die Content Creatorin hatte ursprünglich geplant, für drei Wochen nach Japan zu fliegen. Aufgrund einer Naturkatastrophe sagte sie die Reise jedoch kurzfristig ab. Auf ihre dreiwöchige Auszeit wollte sie aber trotzdem nicht verzichten, weshalb sie kurzerhand einen neuen Trip plante. Erst reisten die Fünf für fünf Tage nach New York, anschließend ging es nach Florida und nun soll noch ein Abstecher auf die Bahamas folgen. "Somit haben wir unsere drei Wochen jetzt trotzdem vollgepackt und haben trotzdem einen megageilen krassen Urlaub und darauf freue ich mich jetzt wirklich extrem!", schwärmte Anne auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Kids

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Anne öffentlich erzählt, dass der Urlaub mit ihren Kindern nicht einfach ist? Ich finde es super, dass sie so ehrlich ist! Na ja, ich finde, das gehört nicht ins Netz... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de