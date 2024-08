Zu riskant: Anne Wünsche storniert kurzfristig Japan-Urlaub

So hat sich die TV-Bekanntheit Anne Wünsche (32) die nächsten Tage sicher nicht vorgestellt! Seit geraumer Zeit freute sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin auf ihren kurz bevorstehenden Familienurlaub im fernen Japan. Wie sie nun persönlich auf Instagram verkündet, fällt der Trip aufgrund der kürzlichen Naturkatastrophen ins Wasser. Die Influencerin stornierte ihrerseits kurzfristig die Reise wegen der aktuellen Erdbebengefahr: "Das Risiko will ich einfach nicht eingehen. Ich könnte nicht eine Nacht ruhig dort schlafen und irgendwie meinen Urlaub genießen."

Die 32-Jährige ist allerdings kein Kind von Traurigkeit und verrät, dass sie direkt ein alternatives Reiseziel gebucht hat! Die neue Urlaubsplanung verschlägt sie und ihre Familie in die völlig entgegengesetzte Himmelsrichtung – es geht indessen nämlich nach Amerika! Anne hat sogar schon eine neue Route gebucht, wie sie enthüllt. Ab Dienstag geht es zuerst für fünf Tage in die Weltmetropole New York, dann nach Florida und zum krönenden Abschluss in die Karibik auf die Bahamas. Sie schwärmt voller Vorfreude: "Somit haben wir unsere drei Wochen jetzt trotzdem vollgepackt und haben trotzdem einen megageilen krassen Urlaub und darauf freue ich mich jetzt wirklich extrem!"

Die anstehende Traumreise ist nicht das einzige Highlight im Leben der stolzen Mama. Vor wenigen Wochen feierte sie nämlich den elften Geburtstag ihrer ältesten Tochter Miley Merten! Auf Instagram teilte die Wahlberlinerin mit ihren Followern süße Einblicke in die Geburtstagsparty. Die Schnappschüsse der Feier geben spannende Details über die Vorlieben ihres Kindes preis – ihr Spross ist offensichtlich ein riesiger Hello-Kitty-Fan!

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Kids

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, dass Anne die Reise stornierte? Ja, ich kann ihre Sorgen sehr gut verstehen. Nein, schließlich kann überall auf der Welt etwas passieren... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de