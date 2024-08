Was ist über Willi Herrens (†45) Tochter Alessia bekannt?

Vor seinem Tod nahm Schlagerstar Willi Herren (✝45) gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Jasmin (45) am Sommerhaus der Stars teil. Das war 2019 – nun tritt seine Tochter Alessia Herren (22) in seine Fußstapfen. Zusammen mit ihrem Partner Can wagt auch sie das große Abenteuer und zieht für die diesjährige Staffel auf den berühmt-berüchtigten Bauernhof in Bocholt. Doch was ist über den Promispross bekannt? Schon im Alter von 14 Jahren stand die Kölnerin im TV-Format "Die Herrens – Willis wilde Welt" das erste Mal vor der Kamera. An der Fernsehwelt fand die Tochter von Willi und Mirella Fazzi offenbar Gefallen. Denn mit 18 Jahren entschied sie sich für eine Karriere im TV.

Nach dem Vorbild ihres Vaters versuchte sie sich in einigen Realityshows. Erst nahm sie an der TV-Sendung "Ab ins Kloster – Rosenkranz statt Randale" teil. Dann zog sie im Jahr 2020 ins Promi Big Brother-Haus, wo sie durch ihre aufbrausende Art ziemlich polarisierte. Auch bei Kampf der Realitystars mischte Alessia bereits mit. Das tat sie vor allem für ihren Papa, der kurz vor seinem Ableben ebenfalls am thailändischen Strand um den Sieg gekämpft hatte. "Mein Vater hatte mir empfohlen, dort mitzumachen, er hat dieses Projekt geliebt. Es war für ihn ein einmaliges Erlebnis", verriet die 22-Jährige damals im Interview mit Bild.

Der plötzliche Tod ihres Vaters im Jahr 2020 warf Alessia aus der Bahn. Drei Jahre lang nahm sie sich eine TV-Auszeit. In dieser Zeit konzentrierte sich die Kölnerin auf ihr Privatleben. Ihrem Partner Can gab sie nach vier gemeinsamen Jahren im Februar 2023 das Jawort. Vor den Traualtar schritt Alessia bereits hochschwanger. Nur zwei Monate nach ihrer Hochzeit kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Die kleine Anisa-Amalia machte sie zu stolzen Eltern.

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Tochter von Willi Herren

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und Anisa-Amalia im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auf Alessia in dem TV-Format "Das Sommerhaus der Stars"? Ja. Ich freue mich, dass sie nach ihrer TV-Pause zurückkommt. Na ja. Ich hätte mich über eine andere Besetzung mehr gefreut. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de