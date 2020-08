Alessia Herren zeigt Reue! Für die Tochter von Willi Herren (45) ist das Abenteuer Promi Big Brother nach nur wenigen Tagen wieder vorbei. Sie wurde von den Zuschauern rausgewählt. In ihrer kurzen Zeit im Märchenland erlebte die Brünette jedoch durchaus einige Höhen und Tiefen. So bekriegte sie sich unter anderem mit Simone Mecky-Ballack (44). Jetzt sagt Alessia im Promiflash-Interview: Es tue ihr leid, dass sie in der Situation so die Fassung verloren habe!

In der Reality-TV-Show sprach Simone mit Ramin (48) über Emmy (21) und Alessia. Dabei äußerte sich die Mutter vor allem besorgt zu den beiden jungen Mädels. Aber Katy Bähm (26) war sich sicher: Simone soll ganz klar gelästert haben! "Ich habe [nachträglich] gesehen, dass sie gar nicht schlecht über mich geredet hat, aber ich habe mich da so reingesteigert", erklärte Alessia ihr Verhalten gegenüber Promiflash. "Es tut mir auch so leid und ich habe mich ja bei ihr entschuldigt", bereute die Brünette ihre Wortwahl im Eifer des Gefechts.

Zu Katy halte Alessia dennoch, obwohl sie sich auch vorstellen könne, dass die Dragqueen Simone mit Absicht falsche Worte in den Mund legte. "Es könnte sein, dass Katy den Streit absichtlich provozierte, um Stimmung reinzubringen", gab die TV-Bekanntheit an. Das würde aber nichts daran ändern, dass Katy zu den Bewohnern gehöre, mit denen sie sich am besten verstanden habe, erklärte die 18-Jährige.

Anzeige

Instagram / williherren Willi Herren mit Tochter Alessia

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Ballack

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de