Hingucker: Jenna Ortega präsentiert sich im sexy Korsett

Jenna Ortega (21) läutet die Gruselsaison ein. Momentan promotet die Schauspielerin ihren neuen Horrorfilm "Beetlejuice Beetlejuice". Bei einer Veranstaltung in New York zieht sie dabei alle Blicke auf sich. In Anlehnung an den gestreiften Anzug der berühmten Titelfigur zeigt sich die Schauspielerin in einem schwarz-weißen Korsett, das mit einem tiefen Ausschnitt ausgestattet ist. Dazu kombiniert sie einen Satinrock, schwarze Pumps und einen Blazer. Auch mit Accessoires hält sich der Hollywoodstar nicht zurück. Eine silberne Uhr schmückt ihr Handgelenk und eine stylishe Sonnenbrille schützt die Beauty vor dem Blitzlichtgewitter der Paparazzi.

Mit dem neuen Streifen zementiert Jenna ihren Ruf als Horrorexpertin. Die 21-Jährige wurde mit ihrer Rolle als Wednesday Addams in Wednesday weltberühmt. Viele Fans verkleideten sich sogar als der übersinnliche Teenager zu Halloween. Allerdings kann die Seriendarstellerin dem nicht nur Gutes abgewinnen. "Ein Großteil der letzten anderthalb Jahre hat sich nicht wie mein eigenes Leben angefühlt. [...] Wenn die Leute meinen Namen erwähnen, ist es fast so, als ob er mir nicht mehr gehört", offenbarte die 21-Jährige gegenüber Vanity Fair.

Mit "Miller's Girl" wagte Jenna einen Schritt aus ihrer Komfortzone hinaus. In dem Film spielt sie eine Schülerin, die eine Affäre mit ihrem Lehrer, gespielt von Martin Freeman (52), eingeht. Vielen Zuschauern gefielen die expliziten Szenen der beiden gar nicht. Im Interview mit dem Magazin verteidigte sich die US-Amerikanerin gegen die Kritik: "Kunst ist nicht immer dazu da, schön oder glücklich zu sein."

