"Enttäuscht": Jana Kramer kritisiert "It Ends With Us"-Promo

Die Kritik um Blake Livelys (37) Film It Ends With Us reißt nicht ab. Seit der Premiere des Streifens vor einigen Wochen wird der Hauptdarstellerin vorgeworfen, sie würde die düstere Thematik des Films absichtlich übergehen, um mit mädchenhafter Promo mehr Zuschauer ins Kino zu locken. Besonders ihre groben, sarkastischen Antworten in vergangenen Interviews werden dabei äußerst unter die Lupe genommen. Jetzt spricht sich auch Schauspielerin Jana Kramer (40) dazu aus. Die One Tree Hill-Darstellerin ist selbst Überlebende häuslicher Gewalt, wie sie in der aktuellen Episode ihres Podcasts "White Down" erzählt. "Ich würde es toll finden, wenn das Hauptthema des Filmes in den Medien auf häusliche Gewalt gelenkt würde, anstatt über Streit und alles andere zu reden", merkt sie an und fügt hinzu, "wie enttäuscht sie ist", dass das Marketing des Streifens so sehr vermasselt wurde.

Allerdings erwähnt sie Blake auch speziell. Besonders ihr Interview mit BBC News, in dem sie meinte, Opfer häuslicher Gewalt würden nicht von ihren traumatischen Erlebnissen definiert werden. Das sieht Jana anders. "Es ist schwer für die Leute, über häusliche Gewalt zu sprechen, wenn sie nicht selbst im wirklichen Leben von häuslicher Gewalt betroffen waren. Obwohl die Leute also sagen, dass es dich nicht definiert, definiert es dich sehr wohl", erklärt Jana im Podcast und meint weiter: "Es hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Häusliche Gewalt ist doch einer der größten Teile von mir und hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen." Sie wünsche sich außerdem, die Promo hätte sich mehr darauf konzentriert, Ressourcen und Anlaufstellen für mögliche Betroffene zu teilen.

Die Kritik an Blake von Fans und Medien setzt der Schauspielerin ganz schön zu. Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail erst vor wenigen Tagen, dass die Gossip Girl-Bekanntheit dachte, "dies sei ihr Moment zu glänzen, doch jetzt sieht sie das Drama als Ende ihrer Karriere an". Sie befürchte, es würde in Zukunft niemand mehr mit ihr arbeiten wollen. "Sie möchte wirklich weiter produzieren, Regie führen und schauspielern, aber sie weiß, dass sie einen Moment Abstand nehmen muss, um die Zukunft neu zu definieren", weiß der Informant weiter.

Getty Images Jana Kramer, Schauspielerin

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

