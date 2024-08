Blake Lively erntet Kritik für "It Ends With Us"-Interview

Das ging nach hinten los: Blake Livelys (36) neuer Film It Ends With Us sorgt seit der Premiere mächtig für Aufsehen – allerdings nicht aus den besten Gründen. Neben dem angeblichen Streit mit Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (40) scheint die Schauspielerin auch alleine häufiger in Missgunst zu fallen. Ein aktuelles Interview für "Jake's Takes" stößt den Fans jetzt erneut ganz schön auf. Auf die Frage, wie Fans am besten mit Blake über die dunklen Themen des Films – wie einen generationenübergreifenden Kreislauf der häuslichen Gewalt – sprechen können, antwortet sie scherzhaft: "[Sie könnten] mich nach meiner Adresse oder meiner Telefonnummer fragen, oder ich könnte mit ihnen einfach meinen Standort teilen."

Schon seit Beginn der Promo-Tour scheint Blake die düstere, tiefgründige Seite des romantischen Dramas zu übergehen und den Film als mädchenhafte Komödie verkaufen zu wollen. Im aktuellen Interview führt sie fort: "Ich bin vom Sternzeichen Jungfrau. Sollen wir auf logistische oder emotionale Weise quatschen?" Erst danach scheint sie sich zu besinnen und geht etwas tiefer auf die Thematik ein. "Es ist natürlich ein Segen zu erfahren, dass so ein Film jemandem so viel bedeutet hat, weil derjenige sich selbst darin wiedererkannt hat", fügt sie noch hinzu. Unter dem Video auf YouTube zeigen sich viele Fans enttäuscht von der Reaktion ihres Idols. "Ihre Antwort war so daneben", "Sie hätten wirklich jemanden mit mehr Verständnis für dieses wichtige Thema nehmen sollen, um ihren Charakter zu spielen" und "Gott, ihre Ignoranz ist so giftig!" sind nur drei der Kommentare.

Während der vergangenen Tage scheinen sich zwei Fronten gebildet zu haben. Nachdem Justin auf dem roten Teppich der Premiere ohne seine Co-Stars und Kollegen abgelichtet wurde, kamen immer mehr Gerüchte auf. Angeblich soll zwischen ihm und dem Rest des Casts eine extrem angespannte Stimmung herrschen, die ihren Anfang mit Blake fand. Sie soll die Autorin der Buchvorlage dazu überredet haben, das Skript ohne Justins Einwilligung umzuschreiben und den Rest der Filmbesetzung daraufhin auf ihre Seite gezogen haben. Dass sie nun so unsensibel mit den ernsten Themen des Streifens umgeht, lässt viele Fans Justins Seite im Streit einnehmen.

Sony Pictures Justin Baldoni als Ryle und Blake Lively als Lily in "It Ends With Us"

Getty Images Justin Baldoni bei einem Screening von "The Boys In The Boat" in New York City 2023

Was haltet ihr von Blakes Antwort auf die Frage des Journalisten? Ich finde ihre Antwort total unpassend und unhöflich. Ich finde, die Fans übertreiben. Ihre Antwort war gar nicht so schlimm.



