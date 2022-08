Ganz unroyal: Diesen Ferienjob hat Queen-Enkelin Lady Louise

Lady Louise Windsor (18) ist auf dem Boden geblieben! Die Enkelin der Queen hat gerade ihre Schullaufbahn abgeschlossen: Ab September wird sie, wie auch ihr Cousin Prinz William (40) und dessen Frau Herzogin Kate (40) vor ihr, an der St. Andrews Universität in Schottland studieren. Doch bis es so weit ist, liegt auch ein Royal nicht auf der faulen Haut: Louise geht einem ganz normalen Ferienjob nach!

Während sie auf den Beginn ihres Studiums und des neuen Lebensabschnitts wartet, jobbt die Tochter von Prinz Edward (58) und Gräfin Sophie (57) nämlich in einem Gartencenter, wie The Sun berichtet. Seit Juni soll sie dort mehrmals die Woche für umgerechnet 7,80 Euro pro Stunde arbeiten. Zu Louises Aufgaben in dem Gartenmarkt gehört es, an der Kasse auszuhelfen oder die Kunden zu betreuen. Aber auch mit den Pflanzen beschäftigt sie sich: Der Royal beschneidet die Gewächse und topft sie um.

Wie das britische Königshaus bekannt gab, wird Louise Englisch studieren. Damit wird sie ihrer Mutter eine große Freude machen, denn sie hatte sich bereits vor zwei Jahren zu ihrer Zukunft geäußert. "Ich hoffe, sie geht auf die Universität. Ich würde sie nicht dazu zwingen, aber wenn sie es möchte. Sie ist ziemlich klug", hatte Gräfin Sophie damals stolz erklärt.

Anzeige

Getty Images Prinz Edward und seine Familie, August 2022 in Birmingham

Anzeige

Getty Images Lady Louise Windsor im Mai 2022 in Windsor

Anzeige

Getty Images James, Viscount Severn und Lady Louise Windsor, August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de