Gabriel Kelly und Ann-Kathrin kassieren Shitstorm in Vietnam

Gabriel Kelly (23) und Ann-Kathrin Bendixen reisen aktuell gemeinsam durch Vietnam. Im Netz lassen sie ihre Community an ihren Erfahrungen teilhaben. Doch während viele es feiern, was die Let's Dance-Buddys erleben, gibt es immer mehr User, denen offenbar einiges gar nicht gefällt. Auf Instagram teilt Ann-Kathrin einige Eindrücke ihrer Reise und in den Kommentaren wird vor allem kritisiert, dass sowohl die Influencerin als auch Gabriel ohne ihre jeweiligen Partner unterwegs sind. Sowohl Gabriels Freundin Leoni fehlt als auch Ann-Kathrins Partner Isa. "Muss mal doof fragen: Gabriel hat eine Freundin. Wieso ist er mit einem anderen Mädel im Urlaub?", wundert sich nicht nur ein Nutzer. Andere wiederum verteidigen das Duo: "Man kann als Frau auch mit Männern befreundet sein. Unglaublich, aber wahr!"

Doch das ist nicht alles, was manchen Usern sauer aufstößt. Auch Leichtsinn wird Gabriel und Ann-Kathrin unterstellt. "Heute sind wir Roller gefahren, haben einen Berg mit Flip-Flops bestiegen und eine Brotpause eingelegt", erzählt die 24-Jährige ihren Fans freudig. Aber genau diese Flip-Flops finden die Fans gar nicht spaßig. "Vielleicht ist es lustig, aber: In Flip-Flops auf einen Berg zu kraxeln, könnte euch sogar das Leben kosten. Macht das bitte nicht mehr", mahnt ein User in den Kommentaren. Auch die Rollerfahrt in den Gummilatschen sorgt für erhobene Zeigefinger: "Moped nicht mit Flip-Flops! Chirurgen an Urlaubsorten haben andauernd damit zu tun: Wenn man da mal stürzt, ist auf dem Asphalt gleich mal der halbe Fuß weggefräst – das ist keine Übertreibung."

Den Plan einer gemeinsamen Reise heckten Gabriel und Ann-Kathrin während ihrer Zeit bei "Let's Dance" aus. Obwohl sie dort eigentlich Konkurrenten waren, entwickelten sie eine innige Freundschaft. Auch die Reiselust scheint die beiden zu verbinden. Ursprünglich sollte es aber nach Indien gehen. "Ich glaube, das wird eine echt coole Zeit, in der wir auch zusammenwachsen", freute sich Ann-Kathrin damals im Bild-Interview. Und auch Gabriel war voller Vorfreude: "Das wird richtig abenteuerlich. Schmutzig, dreckig, aber lustig." Wann und ob es für die beiden denn nun auch nach Indien geht, scheint aktuell aber noch nicht klar zu sein.

Instagram / affe_auf_bike Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen

Getty Images Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

