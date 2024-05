"Let’s Dance"-Ann-Kathrin und Gabriel planen Urlaub zusammen

In den vergangenen Wochen tanzten Gabriel Kelly (22) und Ann-Kathrin Bendixen bei Let's Dance. Wie es scheint, hat sich im Laufe der Zeit zwischen den beiden Teilnehmern eine gute Freundschaft entwickelt. Der Sänger und die Influencerin sind nun wohl sogar derart eng miteinander, dass sie gemeinsam auf Reisen gehen wollen – nach Indien, wie Ann-Kathrin gegenüber Bild berichtet. Sie erklärt im Interview: "Ich wollte sowieso immer mal nach Indien. Indien ist aber ein Land, vor allem wenn man es als Frau alleine bereist, das in einigen Gebieten recht gefährlich sein kann." Mit Gabriel könne sie "sicherer reisen" und er erlebe dann gleich "sein Abenteuer".

Ihrer geplanten Indienreise mit dem Kelly Family-Mitglied fiebert Affe schon freudig entgegen: "Ich glaube, das wird eine echt coole Zeit, in der wir auch zusammenwachsen." Und auch Gabriel meint: "Ich muss dann wahrscheinlich vorher noch einen Motorradführerschein machen. Das wird richtig abenteuerlich. Schmutzig, dreckig, aber lustig." Mehr als Freunde wird aus den beiden wohl aber nicht – immerhin ist Ann-Kathrin glücklich an ihren Isa vergeben und Gabriel in festen Händen mit der Musikerin Leoni Miller. Ihre Partner sollen mit den Reiseplänen kein Problem haben. Die Beauty erzählt: "Es sind ja nur drei Wochen, das werden unsere Partner schon aushalten. Die mögen sich auch gegenseitig und haben sich kennengelernt, deswegen alles easy."

Für die Bloggerin und ihren Show-Tanzpartner Valentin Lusin (37) endete die "Let's Dance"-Reise vergangenen Freitag im Halbfinale. "Mit 'Let's Dance' geht eine Zeit in meinem Leben zu Ende, die mich sehr geprägt und mich als Mensch verändert hat. Ich habe eine ganz andere Seite an mir kennengelernt – auch die mediale Welt war total neu für mich", erklärte sie nach ihrem Aus auf Instagram. Ihr zukünftiger Reisebegleiter Gabriel steht kommenden Freitag mit der Profitänzerin Malika Dzumaev (33) im Finale.

Anzeige Anzeige

Getty Images "Let's Dance"-Teilnehmerin Ann-Kathrin Bendixen und ihr Freund Isa

Anzeige Anzeige

Getty Images "Let's Dance"-Duo Gabriel Kelly und Malika Dzumaev

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich Gabriel und Ann-Kathrin so gut miteinander anfreunden? Nein. Dieses Duo habe ich nicht kommen sehen! Ja, die beiden passen charakterlich supergut zusammen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de