Himmlischer Rat: Versöhnt sich König Charles nun mit Harry?

König Charles (75) ließ sich im Familienstreit mit seinem Sohn Harry (39) beraten – und das wohl anders als erwartet. Der britische Monarch soll ein sehr spiritueller und vor allem sehr gläubiger Mensch sein. Wie eine Palastquelle nun gegenüber Mail Online preisgibt, sucht er jetzt auch Rat bei seinen "spirituellen Führern", um das Verhältnis zu seinem Sohn zu kitten. "Der Glaube war schon immer ein großer Teil von Charles' Leben", erklärt der Insider. Deshalb habe er Vertrauen in höhere Mächte, ihm im Streit mit Harry guten Beistand zu leisten. Angeblich habe ihm das Gespräch "Trost und Weisheit" gebracht. Vielleicht lässt Charles sich ja nun auch auf eine Versöhnung mit Harry ein?

Ob Harry und Charles sich tatsächlich in naher Zukunft aussprechen werden, bleibt wohl vorerst ungewiss. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass die beiden sich wieder annähern, doch andererseits scheint es große Vertrauensprobleme zu geben. Diverser Quellen zufolge sei die Beziehung zwischen Vater und Sohn aktuell so kompliziert wie noch nie. "Prinz Harrys Beziehung zu seinem Vater hat einen neuen Tiefpunkt erreicht", offenbarte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight. Vor allem die Kommunikation soll sich schwierig gestalten: Der 75-Jährige gehe nicht einmal mehr ans Telefon, wenn sein Sohn anrufe. Auslöser soll ein wenige Wochen altes Interview sein, in dem sich Harry erneut kritisch über seine royale Familie äußerte.

Anfang August sprach Harry mit dem Sender ITV. Ein großes Thema war vor allem seine Sorge um seine Sicherheit in Großbritannien. Seit seinem Ausstieg aus dem Palast 2020 wurde ihm jegliches Recht auf den Schutz durch Security auf britischem Boden aberkannt. Der 39-Jährige ist aber nach wie vor überzeugt, dass ihm dieser Schutz zustehe. Zumal er und seine Frau Meghan (43) in der Öffentlichkeit oft in einem schlechten Licht stehen. "Alles, was es braucht, ist eine einzelne Person, die dieses Zeug liest und auf Grundlage dessen handelt. Und ob es nun ein Messer oder Säure ist, das sind Dinge, die mir echte Sorgen bereiten", versuchte er seine Bedenken zu erklären.

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2019

Getty Images Prinz Harry, Sohn von König Charles III.

