Nach Interview: König Charles soll Harrys Anrufe ignorieren

Herrscht Funkstille zwischen König Charles III. (75) und Prinz Harry (39)? Nach Gerüchten um eine mögliche Versöhnung zwischen Vater und Sohn deutet nun wieder alles auf eine Verschlechterung ihrer zerrütteten Beziehung hin. Der Grund: In den vergangenen Tagen und Wochen äußerte sich Harry erneut öffentlich und warf so ein schlechtes Licht auf die britische Königsfamilie. Charles soll so langsam die Geduld ausgehen. "Trotz Harrys Angriffen auf die königliche Familie hat sein Vater es vermieden, seinen Sohn öffentlich anzugreifen, aber privat ist König Charles wütend. So sehr, dass er sich jetzt weigert, Anrufe von seinem Sohn entgegenzunehmen", behauptet der Adelsexperte Tom Quinn gegenüber Mirror.

In seinem letzten Interview mit ITV vor wenigen Tagen wiederholte Harry seine Sicherheitsbedenken, die insbesondere Großbritannien betreffen. Der Familienvater wünsche sich lediglich den Schutz eines Sicherheitsdienstes, so wie er auch den anderen Royals zusteht – das Anrecht darauf hatte ihm die britische Regierung aber 2020 aberkannt. "Alles, was es braucht, ist eine einzelne Person, die dieses Zeug liest und auf Grundlage dessen handelt. Und ob es nun ein Messer oder Säure ist, das sind Dinge, die mir echte Sorgen bereiten", gesteht Harry und stellt klar: "Das ist einer der Gründe, warum ich meine Frau nicht in dieses Land zurückbringen werde."

Hoffen der Familienvater und seine Gattin Herzogin Meghan (43) mittlerweile gar nicht mehr auf eine Versöhnung mit Charles, Prinz William (42) und Co.? Davon geht zumindest Richard Fitzwilliams gegenüber The Sun aus. "Wenn sie irgendeine Art von Beziehung anstreben und dann aber solche Interviews geben, die Erinnerungen wecken, die der Institution zweifellos schaden, werden sie diese nicht aufbauen können", betonte der Adelsexperte kürzlich.

Prinz Harry bei König Charles' Krönung im Mai 2023

Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

