Im Insolvenzverfahren: Katie Price erscheint vor Gericht

Katie Price (46) hält sich an die Regeln! Wegen Schulden in Höhe von circa 3,7 Millionen Euro läuft derzeit ein Insolvenzverfahren gegen das Model. Diesbezügliche Gerichtstermine hatte die britische Reality-Bekanntheit in der Vergangenheit jedoch des Öfteren geschwänzt, weshalb sogar ein Haftbefehl gegen sie erlassen worden war. Am Dienstag sollte Katie erneut vor Gericht vorsprechen – und siehe da, dieses Mal tauchte die Podcasterin tatsächlich auf. Gut gelaunt erschien sie in einem eleganten, gänzlich schwarzen Outfit. Ihre Augen verdeckte sie mit einer dunklen Sonnenbrille.

Obwohl Katie vor Gericht erschien, kam sie offenbar ziemlich unvorbereitet. Laut Angaben von Sky News soll sie ihren Anwalt erst 24 Stunden vor dem Termin beauftragt haben. Unter anderem deshalb bat der Jurist vor Gericht um eine Vertagung der Verhandlung. Außerdem beantragte er, dass alle weiteren Gerichtsverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollen. Als Grund nannte Katies Verteidiger, dass seine Mandantin "seit langem unter extremer Beobachtung durch die Medien" leide und sich das stark auf ihr "psychisches Wohlbefinden" auswirke. Ihre mentale Gesundheit werde durch die öffentliche Untersuchung ihrer finanziellen Angelegenheiten verschlimmert.

Der Richter kam der Bitte des Anwalts nach: Er stimmte der Vertagung zu und verpflichtete Katie, bei einer privaten Anhörung am 24. September zu erscheinen. Ob sie sich daran halten wird? Erst in der vergangenen Woche ließ die Influencerin erneut einen Gerichtstermin im Rahmen ihres Insolvenzverfahrens sausen. Wie zahlreiche Medien berichteten, erschienen weder die fünffache Mutter noch einer ihrer Vertreter – und das ohne jegliche Begründung.

ActionPress Reality-TV-Bekanntheit Katie Price und ihr Anwalt

Instagram / katieprice Katie Price im August 2024

