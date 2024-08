Mutter und Schwester von Mariah Carey sterben am selben Tag

Es sind erschütternde Neuigkeiten, die Mariah Carey (55) vor wenigen Stunden öffentlich machte: Ihre Mutter Patricia und ihre Schwester Alison sind vor wenigen Tagen verstorben. "Es bricht mir das Herz, dass ich am vergangenen Wochenende meine Mutter verloren habe. Traurigerweise hat meine Schwester am selben Tag ihr Leben verloren", erklärte die Sängerin in einer Stellungnahme gegenüber People. Genauere Details zum Ableben der beiden sind bislang nicht bekannt.

