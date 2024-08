Nach 15 Jahren Funkstille: Die Band Oasis feiert Reunion

Damit erfreuen die Brüder Noel (57) und Liam Gallagher (51) ihre Fans! Vor 15 Jahren entzweite sich die Band Oasis aufgrund eines Streits der Musiker-Brüder. Seit einiger Zeit munkelten die Fans jedoch, dass sie sich wieder zusammenraufen und sogar gemeinsame Auftritte planen. Jetzt bringen Noel und Liam Licht ins Dunkel: Es wird eine Reunion von Oasis geben! Das gibt die Band in einem Beitrag auf ihrem offiziellen Instagram-Profil preis: "Es ist so weit, es wird passieren." Unter dem Videozusammenschnitt alter Band-Auftritte verkünden sie bereits eine Reihe an Konzertterminen von Juli und August des nächsten Jahres und verkünden: "Der Ticketverkauf beginnt diesen Samstag, 31. August."

Die Fans der Band sind außer sich vor Freude und können ihr Glück kaum fassen. Das lassen sie ihre Musikhelden auch unter dem Beitrag wissen. Innerhalb von wenigen Minuten wird der Beitrag fast 500.000 Mal mit "Gefällt mir" markiert und fast 20.000 Mal kommentiert. "Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass die Geschichte biblisch ist", "Fühlt sich so etwa Liebe an?" und "Es ist endlich passiert, ich muss weinen", lauten nur einige der überschwänglichen Fan-Kommentare. Die Beliebtheit der Band scheint also in all den Jahren nicht abgerissen zu sein. Ein User scherzt deshalb bezüglich der Konzerte: "Tickets zu bekommen, wird so wahrscheinlich sein wie ein Lottogewinn, schätze ich."

Die Band Oasis feierte mit den Songs "Wonderwall" und "Don't Look Back In Anger" weltweit große Erfolge und wurde damit eine der erfolgreichsten britischen Gruppen der Musikgeschichte. Das allererste Album "Definitely Maybe" hatte die Musiktruppe vor 30 Jahren herausgebracht – tatsächlich genau am 27. August. Jetzt, genau drei Jahrzehnte später, kündigt die Band ihr Comeback an!

Getty Images Noel und Liam Gallagher im November 2008 in Mailand

Getty Images Liam Gallagher, Juni 2022

