So viel hat Giulia Siegel im Allstars-Dschungel abgenommen

Giulia Siegels (49) Aufenthalt im Allstars-Dschungelcamp endete nach elf Tagen. Die Zeit im Camp hat auch bei der erfahrenen TV-Bekanntheit ihre Spuren hinterlassen. Im Promiflash-Interview verrät sie nun, wie viel Gewicht sie während der Survival-Show verlor. "Im Dschungel allein waren es, glaube ich, acht Kilo. Ganz genau habe ich es nicht mehr im Kopf", berichtet die DJane. Das läge aber gar nicht an fehlender Verpflegung. Die Tochter von Ralph Siegel (78) erklärt: "Ich hatte nicht mit dem Hunger zu kämpfen, weil ich Heilfasten gemacht habe. Ich habe immer nur einen Löffel am Tage gegessen." Durch das strenge Fasten habe sie insgesamt schon 17 Kilogramm abgenommen.

Neben Kilogramm verlor Giulia in ihrer Zeit im Dschungelcamp vor allem Sympathiepunkte. Mehrfach geriet die Blondine mit den anderen Kandidaten aneinander. Sarah Knappik (37) drohte sogar damit, das Camp ihretwegen zu verlassen, nachdem die 49-Jährige ihr vorgeworfen hatte, sich "wie die Stasi" aufzuführen. "Ich glaube, ich will raus, ich habe keinen Bock mehr auf diese Spielchen, ehrlich, ich kann das nicht mehr", schluchzte das Model im Dschungeltelefon.

Gegenüber Promiflash betonte Giulia, dass sie ihre Teilnahme an der beliebten TV-Show dennoch keineswegs bereue. "Ich würde jederzeit wieder teilnehmen und ich würde auch morgen direkt wieder nach Südafrika fliegen und noch mal reingehen", verriet die Blondine, gab allerdings auch zu: "Also wenn man sein Verhalten sofort in der Kamera sehen würde und dann reflektieren kann, würde ich einiges anders machen – definitiv."

RTL Sarah Knappik, Dschungel-Legende

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp 2024

