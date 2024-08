Wie steht Giulia heute zu Allstars-Dschungelcamp-Teilnahme?

Giulia Siegel (49) musste als Nächste ihre Siebensachen zusammenpacken und das Allstars-Dschungelcamp verlassen. Im Interview mit Promiflash lässt die DJane nun ihre Zeit im südafrikanischen Busch Revue passieren: Rückblickend auf ihr Dschungelcamp-Comeback hatte Giulia zunächst das Gefühl, eine der langweiligeren Kandidaten gewesen zu sein. "Ich dachte, ich war einer der langweiligsten Teilnehmer, ich habe nur gekocht und mich aus Streitereien rausgehalten", erklärt sie. Doch mit der Ausstrahlung der Sendung änderte sich ihre Sicht: Sie erkannte nicht nur ihre eigenen Fehler, sondern auch, dass sie teilweise unfair behandelt worden sei und Gerüchte sowie Lügen die Stimmung beeinflusst hätten. Besonders kritisch sieht sie die hohe Anzahl an Streitereien in der Show, die ihrer Meinung nach zu viel Raum einnehmen.

Trotz der Herausforderungen und negativen Erfahrungen bereut Giulia ihre Teilnahme am Showdown der Dschungellegenden keineswegs – dennoch würde die 49-Jährige gern einiges anders machen. "Also wenn man sein Verhalten sofort in der Kamera sehen würde und dann reflektieren kann, würde ich einiges anders machen – definitiv", räumt Giulia ebenfalls im Promiflash-Interview ein und betont dabei außerdem: "Aber ich würde jederzeit wieder teilnehmen und ich würde auch morgen direkt wieder nach Südafrika fliegen und noch mal reingehen."

So ganz ohne Zickereien verbrachte Giulia ihre Zeit im Dschungel aber definitiv nicht – unter anderem geriet die Tochter von Ralph Siegel (78) mit Daniela Büchner (46) aneinander. "Blaff mich nicht von rechts an, rede normal mit mir. Heute Morgen ging es schon scheiße los von dir und das brauche ich nicht", wetterte Giulia, als sie sich von Danni provoziert fühlte. Auch flogen zwischen der Schauspielerin und Dschungelcamp-Mitbewohnerin Kader Loth (51) die Fetzen, nachdem Giulia Kader vor versammelter Mannschaft zur Rede gestellt hatte: "Du bist vorhin aus der Toilette herausgekommen und hast etwas in Klopapier eingewickelt. Was war das?" "Das ist so peinlich, das ist so ein intimes Thema, dass ich so was überhaupt erwähnen muss. Sie hat mich bloßgestellt", echauffierte sich daraufhin Kader, die zuvor erklärte, dass es sich um eine Binde gehandelt hatte.

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp

