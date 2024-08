Brittany Cartwright meldet sich erstmals nach Scheidung

Brittany Cartwright (35) hat sich nach ihrer eingereichten Scheidung von Jax Taylor (45) erstmals auf Social Media zu Wort gemeldet. Die "Vanderpump Rules"-Darstellerin, die seit 2019 mit Jax verheiratet war, teilt am Dienstag ein glamouröses Foto von sich auf Instagram und schreibt dazu: "Ich bekomme mein Funkeln zurück." Ihre Fans stehen voll und ganz hinter der TV-Bekanntheit und kommentieren den Beitrag fleißig mit: "Das ist kein Funkeln. Das ist Flutlicht!" oder auch "Das Funkeln hat dich nie verlassen."

Die Scheidungspapiere zeigen, dass sich das Paar bereits im Januar getrennt hat – kurz nachdem Jax eine Einrichtung für psychische Gesundheit verlassen hatte. Die Scheidung wird zudem mit "unüberbrückbaren Differenzen" begründet, wie Page Six berichtet. Brittany erklärte im Serien-Spin-off "The Valley", dass ihre Beziehung bereits im Sommer stark belastet war. "Nachdem die Kameras aufgehört hatten zu laufen, wurde es immer schlimmer", erklärte sie.

Brittany und Jax hatten sich 2015 kennengelernt und trotz mehrerer Differenzen hielten sie zusammen und heirateten 2019. Zwei Jahre später kam Sohnemann Cruz zur Welt. Ihr turbulentes Liebesleben wurde in mehreren Reality-TV-Shows dokumentiert. Aktuell sind Brittany und Jax in der Spin-off-Serie "The Valley" zu sehen, die ihr turbulentes Leben im San Fernando Valley zeigt.

Instagram / brittany Brittany Cartwright, TV-Star

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, im Mai 2016

