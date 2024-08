Brittany Cartwright und Jax Taylor lassen sich scheiden

Brittany Cartwright (35) hat eine schwerwiegende Entscheidung getroffen. Wie unter anderem Page Six berichtet, hat die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit nun die Scheidung von ihrem Ehemann Jax Taylor (45) eingereicht. Wie offizielle Dokumente zeigen, gab sie als Grund für die Trennung "unüberbrückbare Differenzen" an. Des Weiteren verzichtete der Realitystar in den Unterlagen für sich und seinen Gatten auf Ehegattenunterhalt. Brittany und Jax waren seit 2019 miteinander verheiratet und bekamen ihren gemeinsamen Sohn Cruz 2021.

Zwischen den beiden lief es in den vergangenen Monaten jedoch überhaupt nicht mehr. Zwischenzeitlich machten Brittany und Jax sogar eine Beziehungspause. Doch es half alles offenbar nichts. Zuletzt sollen sie sich sogar gemieden haben. "Zu diesem Zeitpunkt sind die beiden nicht in der Lage, zusammen im selben Raum zu sein oder miteinander zu kommunizieren. Brittany hat ihre Grenze erreicht und bleibt stark, um das Beste für sich und ihren Sohn zu tun", erklärte ein Insider People in der vergangenen Woche dazu.

Besonders Jax machte in den vergangenen Monaten eine mental sehr schwere Phase durch. Ende Juli begab er sich deswegen sogar in stationäre Behandlung. Dies soll der 45-Jährige aber auch gemacht haben, um seine Beziehung mit Brittany zu retten. "Er hat die Entscheidung getroffen, sich in stationäre Behandlung zu begeben. Dies ist eine besonders sensible Zeit für ihn und seine Familie. Sie bitten um Privatsphäre und Respekt, bis er bereit ist, mehr zu dieser Angelegenheit zu sagen", bestätigte ein Vertreter des "The Valley"-Stars gegenüber TMZ dazu.

Anzeige Anzeige

Instagram / brittany Jax Taylor und Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jax Taylor, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht euch die Trennung? Nein, das war ja absehbar. Ja, ich dachte, sie bekommen das wieder hin... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de