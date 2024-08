Einer muss gehen: So lief das Prüfungsduell im Dschungelcamp

Derzeit flimmert das Allstars-Dschungelcamp über die deutschen Fernsehbildschirme und zieht viele Fans des Edel-Trash-TVs in seinen Bann. Die Staffel hat es in sich, denn es gibt so manche Änderungen. So müssen die Camper unter anderem zum ersten Mal in einem Duell gegeneinander antreten. Die Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) schicken Mola Adebisi (51) in die Prüfung – er darf sich einen weiteren Mann aussuchen, der ihn unterstützt. Der TV-Star wählt Eric Stehfest (35). Damit sind Luigi Birofio (25) und Thorsten Legat (55) automatisch im gegnerischen Team. Die vier werden in zwei Wassertanks gesteckt, in denen langsam der Wasserpegel steigt und allerlei Getier rumschwimmt. Darin müssen sie neun Sterne sammeln – diese sind sowohl innen als auch außen an den Tanks angebracht. Wer nach zehn Minuten die meisten Sterne gesammelt hat, gewinnt. Zunächst sind beide Teams gleich schnell – als es jedoch darum geht, die außen angebrachten Sterne zu sammeln, trennt sich die Spreu vom Weizen: Eric findet nach kurzer Zeit den Magneten, mit dem er die Sterne in den vorgesehenen Behälter bringen kann, während Gigi und Thorsten auf dem Schlauch stehen. Schlussendlich sammeln Eric und Mola die neun Sterne vor Ablauf der Zeit und gewinnen.

Nach dem Duell haben Sonja und Jan aber noch eine Überraschung parat: Einer der Teilnehmer wird nichts ins Camp zurückkehren! Als Gewinnerteam dürfen sich Mola und Eric einen ihrer beiden Gegner aussuchen, der die Show sofort verlassen muss. Nach einer kurzen Beratung geben sie ihre Entscheidung bekannt: Thorsten muss nach Hause! Vor den anderen nimmt der Ex-Kicker die Entscheidung noch leicht, als er alleine ist, brechen dann aber alle Dämme. "Das wars. Das ist das Ende der Reise. Ich habs gelebt, ich habs geliebt. Alles gut", stammelt er mit feuchten Augen und ergänzt: "Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das jetzt alles hier vorbei ist. Ich habe die ganzen Jahre danach gelebt und [...] da ist so Herzschmerz drin bei mir." Dann bricht der Sportler in bittere Tränen aus.

Damit ist Thorsten der fünfte Star, der die Heimreise nach Deutschland antreten muss. Als Erster wurde David Ortega (39) von seinen Mitstreitern nach Hause geschickt. Kurz darauf rief Hanka Rackwitz (55) den berühmt-berüchtigten Satz und verließ das Camp auf eigenen Wunsch. Winfried Glatzeder (79) und Giulia Siegel (49) wurden ebenfalls von ihren Mitstreitern aus dem Camp gekickt. Somit kämpfen nur noch Elena Miras (32), Daniela Büchner (46), Georgina Fleur (34), Kader Loth (51), Sarah Knappik (37), Eric, Gigi und Mola um die begehrte Dschungelkrone.

Anzeige Anzeige

RTL Luigi Birofio, Mola Adebisi und Eric Stehfest im Allstars-Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

RTL Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hat euch das Prüfungsduell gefallen? Ja, ich fand es total spannend! Nein, ich finde es besser, wenn die Stars miteinander statt gegeneinander antreten! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de