Foto: Marius Borg Høiby machte sich über Drogenkonsum lustig

Es gibt neue Entwicklungen rund um Marius Borg Høiby (27). Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (51) gab zu, seine Freundin unter dem Einfluss von Drogen angegriffen zu haben. Kurz darauf tauchten Fotos auf, auf denen es so aussah, als würde er mit einem Tütchen Kokain posieren. Nun liegt Bild ein weiterer Schnappschuss vor, der aus dem Freundeskreis des Royal-Nachwuchses stammt. Darauf ist Marius zu sehen, wie er mit einem breiten Lachen in die Ferne schaut. Besonders ins Auge sticht aber das T-Shirt des Blondschopfs: Auf diesem ist ein aufgedruckter Löwenkopf zu sehen, der sich mit einer Pranke ein Nasenloch zuhält und mit der anderen einen Geldschein hält, durch welchen er weißes Pulver zieht. In einer Sprechblase steht der Satz: "Scheiß auf das Königreich", während über dem Löwen "Line King" steht – eine Anspielung auf den Film "König der Löwen".

Doch das ist noch nicht alles: Wie eine Quelle gegenüber dem Blatt berichtet, soll sich Marius nicht nur über das Königshaus lustig gemacht haben, sondern auch auf dem Schloss mit seinen Freunden gefeiert haben. "Wir haben sogar auf dem Schloss Skaugum gefeiert, dem Familiengut. Marius wohnt da in seinem eigenen Haus, nicht weit von Mette-Marit und Haakon (51) entfernt. Es ist kein Luxus, aber idyllisch", erklärt der Insider und plaudert weiter aus: "Auch da wurden Drogen genommen. Wer sollte uns da etwas anhaben? Mette-Marit und Haakon sind ja auch oft weg."

Schon zuvor hatte ein ehemaliger Freund des 27-Jährigen, der lange Zeit zu Marius' Partytruppe gehört haben soll, verraten, dass dieser schon immer sehr offen mit seinem Drogenkonsum umgegangen ist. "Marius schnupft gerne Kokain, nimmt Ecstasy, trinkt Wodka und Champagner." Seine Drogen soll er zudem "ganz offen" in Klubs konsumieren. Auch Marius' Stiefvater, der norwegische Kronprinz, hat sich mittlerweile zu den Eskapaden geäußert und gab zu: "Wir stehen ihm sehr nahe. Wir wussten also von dem, was Marius uns erzählt hat, und wir wussten von einigen dieser Probleme, aber ich möchte nicht ins Detail gehen."

Marius Borg Høiby, 2022

Kronprinz Haakon

