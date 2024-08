Mats Hummels und Model Nicola Cavanis genießen Adele-Konzert

Die gemeinsamen Auftritte von Mats Hummels (35) und seiner angeblichen Freundin Nicola Cavanis häufen sich. Wie Schnappschüsse der Bild zeigen, waren der Fußballer und das Model erneut zusammen unterwegs: Diesmal besuchten sie das Konzert von Megastar Adele (36) in München! Doch nicht nur das – die beiden bewiesen wohl außerdem ihre Textsicherheit, indem sie Adeles Hit "Someone Like You" mitsangen.

Bei ihrem Ausflug waren die zwei aber nicht allein. Vielmehr scheint es so, als würden der Innenverteidiger und die 25-Jährige den nächsten Schritt wagen und einander ihren Freunden vorstellen! Die Aufnahmen zeigen die beiden nämlich in Gesellschaft von Mats ehemaligen Borussia-Dortmund-Kollegen Marius Wolf (29) und dessen Freundin Nicole Perera sind.

Es dürfte aber niemanden überraschen, dass der 35-Jährige und Nicola den näheren Umkreis des jeweils anderen kennenlernen – immerhin verbrachten sie auch schon einen romantischen Liebesurlaub zusammen. Nachdem die ersten Gerüchte um Mats neue Flamme vergangenen November laut geworden waren, wurden sie während einer sonnigen Auszeit auf Mallorca erwischt – inklusive Streicheleinheiten und liebevoller Blicke. Das zeigten Bilder, die ebenfalls von Bild veröffentlicht wurden.

Getty Images Marius Wolf und Mats Hummels im Dezember 2023

Instagram / nicola Nicola Cavanis im Oktober 2023

