Neue Liebe: Cynthia Bailey verrät Details zu neuem Freund

Realitystar Cynthia Bailey (57) schwebt neuerdings wieder auf Wolke sieben. In der Radioshow "SiriusXM's Jeff Lewis Live" gab die "The Real Housewives of Atlanta"-Berühmtheit preis, dass sie aktuell in einer "offiziellen, exklusiven" Beziehung steckt – und ihr Auserwählter kommt nicht etwa aus den USA, sondern aus den Niederlanden! Cynthia gab bekannt, die beiden würden sich seit vier Monaten daten und er habe sie sogar schon mehrmals besucht. "Nachdem wir uns am Telefon unterhalten hatten, kam er nach etwa zwei Wochen zu mir", verriet sie und fügte hinzu, sie habe die Beziehung bisher geheim halten wollen.

Die Reality-Queen erzählte, sie setze ihre Beziehungen normalerweise gern auf Social Media in Szene, diesmal wolle sie das Ganze jedoch diskreter angehen. "Niemand hat uns bisher erwischt", scherzte die 57-Jährige. Cynthia, die nach ihrer Scheidung von Mike Hill zwei Jahre lang Single war, beschrieb die Dating-Szene in Atlanta als "Müll". Sie hätte in ihrer Heimat niemanden getroffen, der ihren Ansprüchen genügte – umso schöner sei es nun, wieder jemanden an ihrer Seite zu wissen, den sie "wirklich gern" hat. Und für Fans von "The Real Housewives of Atlanta" gibt es noch weitere gute Nachrichten: Cynthia kehrt in der 16. Staffel zur Show zurück – vielleicht erfahren die Zuschauer dann ja auch mehr über den mysteriösen Amsterdamer.

Vor knapp zwei Jahren hatte die TV-Persönlichkeit die Scheidung von ihrem Ex eingereicht. Im Podcast "Two T's in a Pod" packte Cynthia über das Ende ihrer Ehe aus und erklärte, woran die Beziehung gescheitert war: "Ich hatte das Gefühl, dass wir keine Freunde mehr waren." Ihr sei eine freundschaftliche Ebene in einer Beziehung allerdings besonders wichtig: "Liebe ist großartig, aber in einer Ehe muss es auch eine Freundschaft geben. Ich möchte wirklich mit meinem besten Freund zusammen sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Bailey, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Hill und Cynthia Bailey im Juni 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Cynthia ihren Neuen bald in der Öffentlichkeit zeigen wird? Ja, sie wird ihn bestimmt nicht mehr lange geheimhalten wollen. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de