US-Model Cynthia Bailey gesteht gescheiterte Ozempic-Diät

Cynthia Bailey (57), bekannt aus der amerikanischen Reality-Show "The Real Housewives of Atlanta", hat über ihre enttäuschenden Erfahrungen mit dem Diabetesmedikament Ozempic, das auch zum Abnehmen benutzt wird, gesprochen und erklärt, warum sie die Behandlung nach kurzer Zeit abgebrochen hat. Wie sie laut E! News verriet, hatte sie das Mittel ausprobiert, als es erstmals in aller Munde war, doch wurde die Wirkung des Appetitzüglers für das Model schnell zur psychischen Belastung: "Essen bedeutet für mich Genuss und Lebensfreude. Mit dem Medikament ging das für mich verloren."

Im Interview sprach Cynthia offen über die selbstkritischen Gedanken, die sie entwickelte, als das verschreibungspflichtige Arzneimittel bei ihr nicht die erwünschte Wirkung zeigte. "Wenn man sieht, dass es für andere funktioniert und für einen selbst nicht, beginnt man an sich zu zweifeln", gab sie zu und ergänzte, dass dies ihre eigene Motivation eine Zeit lang stark beeinträchtigt hatte. Für sie war die Entscheidung schließlich klar: Statt sich von einem Medikament abhängig zu machen, möchte sie nun durch regelmäßiges Tanzen und ein Abnehmprogramm, das auf dem Zählen von Kalorienpunkten basiert, an ihrer Fitness arbeiten.

Cynthia ist nicht nur ein bekanntes Model und TV-Gesicht, sondern auch erfolgreiche Unternehmerin und Podcasterin. Mit ihrer ehrlichen und bodenständigen Art hat sie sich eine treue Fangemeinde von beeindruckenden 4,1 Millionen Followern auf Instagram aufgebaut. Die Offenheit, auch über sehr persönliche Themen wie Gesundheit und Körperbewusstsein zu sprechen, hat in der Vergangenheit viele ihrer Fans inspiriert. Damit gilt die aus Alabama stammende Schönheit, die seit rund einem Jahr mit einem Mann aus Amsterdam liiert ist, für viele als strahlendes Vorbild, den Kampf gegen die Pfunde niemals aufzugeben – egal, wie viele Rückschläge es geben mag.

Getty Images Cynthia Bailey im Juni 2022

Getty Images Model Cynthia Bailey im September 2023 in Culver City, Kalifornien

