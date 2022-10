Nach Trennung von Mike: Datet Cynthia Bailey schon wieder?

Wie läuft es aktuell im Liebesleben von Cynthia Bailey (55)? Vor vier Jahren machte die TV-Persönlichkeit ihre Beziehung zu dem Sport-Korrespondenten Mike Hill öffentlich. 2020 wagten die beiden Turteltauben sogar den Gang vor den Traualtar. Doch lange sollte ihr Liebesglück nicht halten: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Cynthia und Mike die Scheidung eingereicht haben. Doch wie geht es der Schauspielerin aktuell als Single? Cynthia verriet jetzt selbst einige Details aus ihrem Liebesleben!

Auf der BravoCon 2022 sprach Cynthia mit People über ihr Liebesleben: "Ich würde sagen, ich brauche erst einmal eine Pause vom Daten, weil ich wirklich noch viel verarbeite. [...] Also genieße ich es einfach, weiterzumachen – wie auch immer das in meiner Karriere und in meinem Privatleben aussehen mag", erklärte die 55-Jährige. Wenn die einstige Real Housewives of Atlanta-Darstellerin aber "einen tollen Mann" kennenlernen würde, wäre sie gegenüber einem Treffen nicht abgeneigt.

Ein Insider verriet damals gegenüber TMZ den Grund für die Trennung: Das einstige Traumpaar hätte festgestellt, dass es sich auseinandergelebt hat! Aber auch Cynthia selbst äußerte sich bereits zu ihrem Ehe-Aus: "Am Ende des Tages ging es einfach um eine Reihe von Dingen. Und ich respektiere Mike und respektiere unsere Ehe zu sehr, um auf die Details dieser Dinge einzugehen, aber es war nichts Skandalöses, wir sind einfach übereinander hinausgewachsen."

Getty Images Mike Hill und Cynthia Bailey im Februar 2020

Getty Images Cynthia Bailey, TV-Bekanntheit

Getty Images Mike Hill und Cynthia Bailey im Oktober 2021

