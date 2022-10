Während Scheidung: Cynthia Bailey erholt sich im Stripklub

Cynthia Bailey ist nach ihrer Trennung wieder unterwegs – und das in bester Gesellschaft. Nach nur zwei Jahren Ehe sollen sich der Reality-TV-Star und sein Partner Mike Hill in beiderseitigem Einverständnis getrennt haben. Die beiden haben festgestellt, dass es zwischen ihnen einfach nicht mehr funktioniert, weil sie sich auseinandergelebt hatten. Sonderlich traurig scheint Cynthia deswegen nicht zu sein – immerhin feierte sie jetzt in einem Stripklub.

Die "Real Housewives of Atlanta"-Beauty besuchte am Donnerstagabend zusammen mit ihren "Housewives"-Kolleginnen Dorinda Medley und Meredith Marks Larry Flynt's Hustler Club in New York City vor der mit Spannung erwarteten BravoCon 2022 an diesem Wochenende. "Cynthia schien in guter Stimmung zu sein", berichtete ein Insider gegenüber Page Six. "Sie und Dorinda haben fast den ganzen Abend geplaudert. Sie lächelte und kicherte den ganzen Abend."

Cynthia äußerte sich bereits selber zu ihrem Liebes-Aus. "Am Ende des Tages ging es einfach um eine Reihe von Dingen. Und ich respektiere Mike und respektiere unsere Ehe zu sehr, um auf die Details dieser Dinge einzugehen, aber es war nichts Skandalöses, wir sind einfach übereinander hinausgewachsen", erklärte sie und bemerkte, dass es "kein tragisches Ende" für das Paar gewesen sei.

Getty Images Cynthia Bailey und Mike Hill im Juni 2022

Getty Images Cynthia Bailey im Juni 2022

Getty Images Mike Hill and Cynthia Bailey im Juni 2021

