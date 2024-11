Abfuhr von Lenny Kravitz für Schauspielerin Cynthia Bailey?

Cynthia Bailey (57), bekannt aus "The Real Housewives of Atlanta", verriet im Podcast "Two T's In a Pod" laut Dailymail ein pikantes Detail über ihre Begegnung mit Lenny Kravitz (60). Bei Mick Jaggers (81) 80. Geburtstagsfeier in London im Juli traf die Reality-TV-Darstellerin auf den berühmten Rockmusiker und tauschte sogar Nummern mit ihm aus. Doch zum Bedauern der Schauspielerin ließ der erhoffte Anruf auf sich warten.

Cynthia erzählte in dem Podcast, dass sie versuchte, sich in Lennys Gegenwart ganz cool zu geben, obwohl sie in den letzten fünf Jahren oft über ihn gesprochen hatte. "Er war wirklich nett, aber er schien nicht übermäßig interessiert zu sein", gab sie zu. Außerdem scherzte sie: "Anscheinend hat er wohl auch nach anderen Nummern gefragt." Sie gab offen zu, dass sie keine Funken zwischen ihnen gespürt habe und war daher nicht allzu enttäuscht über das Schweigen des Sängers, der sich vor Kurzem erst sehr vertraut mit Kylie Minogue (56) zeigte.

Lenny Kravitz hatte bereits im Mai in einem Interview mit The Guardian bekanntgegeben, dass er seit über neun Jahren keine ernsthafte Beziehung mehr hatte und bis zur richtigen Frau zölibatär leben wolle. "Es ist eine spirituelle Sache", erklärte der Musiker damals und gestand: "Ich habe mich sehr an meine Lebensweise gewöhnt." Für ihn wäre es schwierig, jetzt eine Beziehung zu beginnen. Cynthia hingegen ist seit ihrer Trennung von Mike Hill im Jahr 2022 wieder Single. Laut Dailymail verriet sie im September 2023, dass es zwar jemand Neues in ihrem Leben gibt, sie es aber langsam angehen lässt: "Es läuft ganz gut. Es gibt jemanden, den ich sehr gern date, aber wir nehmen uns Zeit."

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Bailey im Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Lenny Kravitz, Sänger

Anzeige Anzeige