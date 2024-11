Cynthia Bailey (57) ist so verliebt in ihren jüngeren Freund

Cynthia Bailey (57), bekannt aus "Real Housewives of Atlanta", hat ihr neues Liebesglück gefunden! Die Schauspielerin ist seit rund acht Monaten in einer Beziehung mit einem jüngeren Mann aus Amsterdam und könnte nicht glücklicher sein, wie sie im Interview mit Us Weekly verriet. "Ich bin sehr verliebt", schwärmte Cynthia. "Dating ist in meinem Alter wirklich nicht einfach, [...] aber ich habe Gott gebeten, mir meine Person zu schicken [...] und Amsterdam kam", fügte sie hinzu.

Die 57-Jährige ließ sich noch weitere Details über ihre neue Liebe entlocken: Obwohl sie seinen Namen nicht öffentlich preisgibt und ihn nur liebevoll Amsterdam nennt, verriet sie, dass er sie nach ihrem ersten Treffen über Instagram kontaktiert hat. "Wir haben uns bei einem Event in L.A. gesehen und nicht miteinander gesprochen, aber ein paar Tage später hat er mich angeschrieben, und es hat funktioniert", lachte sie. Die beiden genießen ihre Beziehung und halten sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. "Er ist nicht wirklich in den sozialen Medien unterwegs, und er schaut die Show nicht einmal. Er hat keine Ahnung, was passiert", erzählte sie schmunzelnd.

Abseits der Kameras fokussiert sich Cynthia wieder mehr auf ihre Schauspielkarriere, nachdem sie eine Dekade lang als Hauptdarstellerin in "The Real Housewives of Atlanta" zu sehen war. In Staffel 16 der Show kehrt sie als "Freundin" zurück, was ihr erlaubt, mehr Zeit in andere Projekte zu investieren. In ein paar Szenen soll auch ihr niederländischer Partner zu sehen sein – wenn auch nur auf ihrem Handy. "Wir nutzen oft FaceTime. Und jedes Mal, wenn wir FaceTime machen, zoomen die Kameras heran, sodass man vielleicht einen kleinen Einblick bekommt", verriet die US-Amerikanerin. Cynthia war zuvor bereits zweimal verheiratet. Im Jahr 2022 hatte sie sich nach zwei Jahren von ihrem zweiten Ehemann Mike Hill scheiden lassen.

Getty Images Cynthia Bailey, Reality-TV-Star

Getty Images Cynthia Bailey bei einer Veranstaltung in Beverly Hills, Juni 2022

