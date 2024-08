Prinz William kann sich nur schwer gegenüber Camilla öffnen

Während sich Prinz William (42) und sein Vater König Charles (75) im Laufe der Jahre wieder angenähert haben, soll sich die Beziehung zwischen dem 42-Jährigen und Camilla (77) noch immer herausfordernd gestalten. Wie ein Insider nun gegenüber OK! Magazine berichtet, habe sich der Prinz von Wales zwar "mit der Zeit für Camilla erwärmt", sodass die beiden heute eine "familiäre Beziehung" führen können. Trotzdem soll es noch "eine Menge aufzuarbeiten" geben. Vor allem soll Williams Misstrauen gegenüber seiner Stiefmutter einen entscheidenden Grund für ihr angeknackstes Verhältnis darstellen. Die Quelle verrät: "William und Harry haben Camilla immer misstraut und waren ihr gegenüber nachtragend, weil sie ihrer Mutter so verbunden sind. Sie fühlten sich nie wohl dabei, sich ihr wirklich zu öffnen."

Bereits Prinzessin Diana (✝36) schrieb Camilla die Rolle des Störenfrieds innerhalb der Royal-Family zu: Sie hat Charles' neue Herzdame bekanntlich als "dritte Person" in der Ehe betitelt. Schließlich hinterließ die Affäre des Königspaares nicht nur Spuren bei der jungen Prinzessin, sondern auch bei William und Harry (39). Eine Aktion von Camilla stieß den Brüdern dabei besonders sauer auf. "Das Misstrauen von William und Harry wuchs, als sie herausfanden, dass Camilla Geschichten an die Presse weitergab, um sich selbst besser dastehen zu lassen", enthüllt die Quelle. Diesbezüglich gibt Harry weitere Details in seinen 2023 erschienenen Memoiren "Reserve" preis. "Obwohl Willy und ich ihn dazu drängten, es nicht zu tun, tat Pa es", äußert er sich zur Hochzeit von Charles und Camilla und fügt hinzu, dass sein Bruder "der anderen Frau gegenüber schon lange misstrauisch war, was ihn verwirrte und quälte."

Trotz aller Diskrepanzen sollen die Krebsdiagnosen von Prinzessin Kate (42) und Charles Williams Sicht auf die Dinge verändert haben. Diesbezüglich gibt ein Insider gegenüber OK! Magazine an: "Es hat sie einander nähergebracht. William und Kate wollen kein zusätzliches Drama oder Spannungen in der Familie." Laut der Quelle soll die Prinzessin von Wales sogar diejenige gewesen sein, die bei ihrem Liebsten ein gutes Wort für Camilla eingelegt hat. Ein Familienfreund der 77-Jährigen enthüllt: "Kate mag sie, weil sie einen Bezug zum echten Leben in die Familie bringt. Bei ihr dreht sich nicht alles um die Höflinge, die von vorne bis hinten auf sie warten. Camilla ist so echt wie Kate."

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William, Herzogin Camilla und Prinz Charles bei der "James Bond"-Premiere, 2021

