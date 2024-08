Wow: So hot strahlen Sofía Vergara und Heidi Klum in TV-Show

Stehlen sie den Talenten die Show? Heidi Klum (51) sucht nicht nur in Deutschland bei Germany's Next Topmodel nach den schönsten Frauen des Landes, sondern sitzt auch in den USA bei America's Got Talent hinter dem Jurypult. An ihrer Seite ist dabei keine Geringere als Sofía Vergara (52). Für das Viertelfinale haben sich die zwei sogar richtig in Schale geworfen und heizen den Zuschauern mit ihren heißen Looks ein. Während das in Bergisch Gladbach geborene Model ein schwarzes Korsett aus Leder trägt und dieses mit einem ebenfalls dunklen Rock kombiniert, gibt die Schauspielerin in einem neongelben Top mit Reißverschluss tiefe Einblicke. Ihre Looks stellen die beiden Berühmtheiten zudem auf Instagram für ihre Follower zur Schau.

Heidi und Sofía verbindet auch abseits der Kameras eine Freundschaft. "Wir reden über Männer. Wir reden über alles, worüber Mädchen reden", verriet die Blondine im vergangenen Jahr in einem Interview mit Fox News Digital. Sie wäre sogar nicht abgeneigt davon, die Modern Family-Darstellerin irgendwann mal zu verkuppeln, wenn sie den passenden Partner für sie kennen würde. Allerdings ist das aktuell nicht nötig, denn Sofía ist glücklich vergeben.

Wenn es um die Liebe geht, scheint Heidi stets ein offenes Ohr für Sofía zu haben. Im vergangenen Jahr hatte sich die Schauspielerin nach sieben Ehejahren von ihrem Mann Joe Manganiello (47) scheiden gelassen – eine harte Zeit für Sofía. Dabei habe sie aber stets auf die GNTM-Jurorin zählen können, die ihr geraten habe: "Das Leben im Allgemeinen ist nicht einfach. [...] Mach das Beste aus dem heutigen Tag, morgen ist auch wieder ein neuer Tag – und dann sehen wir weiter." Wie Heidi weiter gegenüber Mirror verriet, liebe sie es, andere Menschen aufzumuntern.

Lisa OConnor/AFF-USA.com Heidi Klum im August 2024

SIPA USA/Katrina Jordan Sofia Vergara, Schauspielerin

