900-Kalorien-Diät? Sofia Vergara nimmt Heidi Klum in Schutz

Sofia Vergara (51) hat eine klare Meinung zu den Diät-Gerüchten um Heidi Klum (50). Bei America's Got Talent sitzen die beiden Frauen Seite an Seite und bilden gemeinsam mit ihren Jury-Kollegen Simon Cowell (63) und Howie Mandel (67) das perfekte Dreamteam. Doch auch hinter den Kulissen scheinen sich die Schauspielerin und das Supermodel blendend zu verstehen. Dass ihre Freundin zur Zielscheibe fieser Gerüchte wurde, scheint dem "Modern Family"-Star gar nicht zu gefallen. Sofia steht Heidi unterstützend zur Seite.

Eins ist klar: Die Gerüchteküche will nicht aufhören zu brodeln. Nun äußern sich Heidis AGT-Kollegen zu den heftigen Diskussionen – und vertreten dabei eine deutliche Meinung. In einem gemeinsamen Interview mit Entertainment Tonight meint die gebürtige Kolumbianerin Sofia nun zu dem Model: "Das ist nicht wahr, denn du kommst in meine Garderobe und isst meine Sachen, [so wie] meine Sandwiches und anderes." Auch der Moderator der US-Talentshow, Terry Crews (55), stimmte dem daraufhin zu: "Das glaube ich."

Heidi selbst wies die Gerüchte in den sozialen Medien bereits als "total verrückt" zurück. In einer ihrer Storys auf Instagram reagierte die 50-Jährige empört über die Dinge, die aktuell über sie behauptet werden. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in meinem Leben meine Kalorien zählen musste", machte die Blondine klar und fügte hinzu: "Glaubt nicht alles, was ihr lest. Ich zähle meine Kalorien nicht."

Anzeige

Getty Images Sofia Vergara im August 2021

Anzeige

Instagram / heidiklum Sofia Vergara und Heidi Klum im März 2023

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de