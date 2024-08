"Beauty & The Nerd"-Joelle ist von Salvatores Art genervt

Bei Beauty & The Nerd läuft es nicht immer nur harmonisch zwischen den Teilnehmern. In der dritten Folge gerieten nun aber nicht etwa zwei der Beautys aneinander, sondern Joelle und Salvatore Vassallo, die ein Team bilden. Grund war ein Spiel, bei dem die Anime-Liebhaberin Songs erraten musste, die ihr Partner in einer Kabine performte. Dies gelang ihr aber nicht – was Salvatore verärgerte: "Wenn mir tote Maden, die stinken, ins Gesicht geschmissen werden und ich muss jemandem, der keine Ahnung von nichts hat, dann auch noch etwas vorsingen? Das funktioniert nicht", wetterte er und verletzte Joelle damit. "Es hat mich genervt, dass er immer gesagt hat, dass ich dieses und jenes nicht kenne", gab sie zu.

Nachdem beide keine Punkte für das vermasselte Spiel bekamen, ließ Salvatore erneut seinem Frust freien Lauf. Joelle suchte daraufhin das Gespräch mit ihrem Teamkollegen und meinte ehrlich: "Mich hat es angepisst, wie du rübergebracht hast, dass ich etwas nicht weiß." Ihr sei es wichtig, dass der Realitystar ihr seine Kritik respektvoll entgegenbringe. Salvatore zeigte sich verständnisvoll und entschuldigte sich: "Ich weiß, es tut mir leid." Im Einzelgespräch fügte er hinzu: "Ich respektiere sie, genauso wie sie ist und ich mag sie so, wie sie ist. Ich bin ihr nicht sauer."

Joelle und der 30-Jährige stießen als Nachzügler zu den anderen Teilnehmerinnen. Dass eine weibliche Person als Nerd mit von der Partie ist, kam bei ihren männlichen Kollegen prima an. "Joelle ist auf jeden Fall eine Süße!", schwärmte beispielsweise Kris. Auch Salvatore zeigte seine Begeisterung über seine Partnerin und merkte an: "Meine Nerdin ist nach meiner Mama die einzige Frau, die mir was beibringen kann!"

