"Beauty & The Nerd"-Salva erntet Kritik für sein Frauenbild

Salvatore Vassallo kämpft momentan gemeinsam mit Nerdin Joelle bei Beauty & The Nerd um den Sieg. Der Realitystar eckte in den vergangenen Folgen bereits ab und an mit seiner schroffen Art an. Auch seine Teamkollegin Joelle trieb er in der dritten Folge die Tränen in die Augen. Bei einer vermeintlich entspannten Gesprächsrunde mit Kim Virginia Hartung (29) und Babu beschreibt Salvatore, wie er sich seine perfekte Frau vorstellt und beißt damit bei den Beautys auf Granit. "Ich will einfach eine Frau haben, bei der ich auch bleibe. Bei der ich weiß, dass sie so attraktiv ist, dass ich keine Scheiße baue", meint der Womanizer ganz selbstsicher und fügt hinzu: "Frauen sind wie Milch, Männer wie Wein."

Babu und Kim Virginia steht die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben. "Das ist schon eine Beleidigung für die Frauen", gibt Babu ihrem Mitstreiter zu verstehen. Und auch Kim Virginia zeigt sich im Einzelinterview völlig entsetzt: "Also wer mit dem eine Beziehung eingeht … ja, gute Nacht." Salvatore findet, dass die wertvollste Zeit von Frauen im Alter zwischen 21 und 26 Jahren ist. "Deine Zeit tickt. Allgemein wollen Männer keine 35-jährige Frau daten", plaudert er weiter aus, ohne wirklich zu merken, dass er mit seinen Aussagen kein Gehör bei den Frauen findet.

So großspurig wie sich Salvatore während der dritten Folge der Reality-TV-Show gibt, war er bei seinem Einzug noch nicht. Im Promiflash-Interview verriet er, dass ihm ordentlich die Düse ging: "Ich war extrem aufgeregt – alle kamen zu mir und haben mich sozusagen beschnuppert. Ich war völlig überfordert damit, da ich so eine Situation [als Nachzügler] in meiner ganzen TV-Karriere noch nicht hatte." Salvatore und Joelle zogen nämlich erst als Nachzügler in die Villa ein.

ProSieben Kim Virginia Hartung, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

privat Salvatore Vassallo, Reality-TV-Darsteller

