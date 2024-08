Blake Livelys Familie kontert "It Ends With Us"-Vorwürfen

Blake Lively (37) erhält Unterstützung aus der eigenen Familie: Ihr Schwager Bart Johnson steht der Schauspielerin zur Seite. Der High School Musical-Star verteidigte die Gossip Girl-Darstellerin gegen Vorwürfe, sie würde häusliche Gewalt im Rahmen der Film-Promotion zu It Ends With Us verharmlosen. Auf Instagram reagierte Bart auf einen Hater-Kommentar, der sich auf genau diese Anschuldigungen bezieht. "Es tut mir wirklich leid, dass du so denkst. Ich bin sicher, dass du ein großes Herz hast und nur das Beste willst", antwortete er dem Kritiker und fügte hinzu: "Ich kann dir versprechen, dass die Wahrheit noch nicht ans Licht gekommen ist. Blake hat an diesem Film härter gearbeitet als an allem anderen, was ich in meinem Leben von ihr gesehen habe."

Dabei machte der 53-Jährige ebenfalls deutlich, dass die schweren Vorwürfe gegen Blake nicht der Wahrheit entsprechen würden. "Die Botschaft steckt im Buch. Und im Film. Nicht in kurzen Clips oder Interviews. Sie ist der Grund, warum die Botschaft und dieser Film überhaupt herauskommen", stellte Bart auf Social Media klar. Er räumte ein, dass während der Produktion Fehler gemacht worden seien, aber betonte auch, dass solche Fehler im Leben eben passieren würden.

Seit mehr als 30 Jahren kennen sich Blake und Bart bereits – ihr verdankt er sogar den Beginn seiner Beziehung zu Robyn Lively (52), seiner jetzigen Frau. In einem rührenden Geburtstagsbeitrag erinnerte er daran, dass Blake ihm geholfen habe, die Gunst ihrer älteren Schwester zu gewinnen. Die familiäre Bande und die langjährige Verbundenheit scheint nur noch stärker zu werden in dieser Zeit, in der Blake in der Öffentlichkeit unter Beschuss steht.

Getty Images Bart Johnson und Robyn Lively im Februar 2022

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds mit ihrer Verwandschaft

