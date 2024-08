Trotz Drama: Gibt es eine Fortsetzung von "It Ends With Us"?

It Ends With Us lässt die Kinokassen klingeln – doch wird es jemals eine Fortsetzung geben? Zwar gibt es einen zweiten Teil von dem Buch, auf dem der Film basiert, doch es ist trotzdem fraglich, ob dieser auch verfilmt wird. Immerhin gibt es seit Wochen Gerüchte darüber, dass sich Hauptdarsteller und Regisseur Justin Baldoni (40) mit dem Rest des Casts und der Buchautorin Colleen Hoover verkracht haben soll. Vor allem zwischen dem Schauspieler und Blake Lively (37) soll dicke Luft herrschen. Deshalb sei auch ein zweiter Teil eher nicht denkbar. "Das ist Neuland, und niemand hat eine Vorstellung davon, wie eine Fortsetzung aussehen könnte. Es gibt wahrscheinlich keine Welt, in der die beiden wieder zusammenarbeiten werden", so erklärt ein Insider gegenüber Variety.

Aber was ist zwischen Blake, Justin und Co. eigentlich vorgefallen? Ganz genau ist nicht klar, warum sich der Cast nicht mehr gut mit dem Jane the Virgin-Darsteller verstehen soll. Angeblich soll es am Set Unstimmigkeiten gegeben haben. Eine Quelle verriet gegenüber Us Weekly: "Es gab zwei Lager bei dem Film – Team Blake und Team Justin. Dieser kreative Kampf gab den Ton für die negative Erfahrung hinter den Kulissen an und führte dazu, dass sie nicht mehr miteinander sprachen." Dass sich die Stars nicht mehr verstehen, deutete sich dann bei der großen PR-Tour an. Justin war nur bei der Premiere dabei, posierte aber nicht mit den anderen Schauspielern oder der Autorin Colleen. Auch eine Rede hielt er nicht, was für Regisseure eigentlich üblich ist. Des Weiteren folgt keiner der Hauptdarsteller ihm noch bei Instagram.

Es bleibt also abzuwarten, ob es trotz der Spannungen eine Fortsetzung gibt. Immerhin sprechen die Verkaufszahlen dafür: Das Drama lockte zahlreiche Menschen auf der ganzen Welt ins Kino und spielte hohe Millionenbeträge ein. Wie Variety berichtet, soll die Produktionsfirma des Regisseurs auch bereits die Rechte an dem zweiten Teil von Colleen Hoovers Bestsellers, "It Starts With Us" haben. Bisher äußerten sich aber weder er noch Blake oder die Autorin zu konkreten Plänen einer Filmfortsetzung.

Getty Images Justin Baldoni bei der "It Ends With Us"-Premiere

Sony Pictures Justin Baldoni als Ryle und Blake Lively als Lily in "It Ends With Us"

