Drittes Exit-Duell: Dieses "Beauty & The Nerd"-Duo ist raus

Die Reihen bei Beauty & The Nerd lichten sich. In der dritten Folge der Realityshow stand das nächste Exit-Duell an. Babu und Kilian traten gegen Nelly und Mike an. Beim Quiz mussten die Teams unter Beweis stellen, was sie bisher voneinander gelernt hatten. Die Beautys lieferten sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, eher schleppend lief es hingegen bei den Nerds. Am Ende entschieden Babu und Kilian das Spiel für sich. Für Nelly und Mike war die Reise damit vorbei.

Die Siegesfreude bei der Kosmetikerin und dem Film-Nerd ist groß. "Tja, da haben sich die anderen bestimmt gedacht: Scheiße. Das starke Team kommt doch zurück", ist sich die 30-Jährige im Einzelinterview sicher. Kim Virginia (29) ist das Duo weiterhin ein Dorn im Auge: "Babu ist weiterhin die Konkurrenz Nummer zwei hier in der Villa – Linda die Nummer eins."

Nelly und Mike ist bereits das dritte Paar, welches die "Beauty & The Nerd"-Villa verlassen musste. Zuvor mussten schon Christin (28) und Daniel sowie Vanessa und Kris ihre Koffer packen. Im Rennen um das satte Preisgeld von 50.000 Euro sind neben den Gewinnern des Exit-Duells noch vier weitere Duos: Linda und Mittelalter-Nerd Pierre, Shelly und Schifffahrts-Nerd Sam, Kim Virginia und Computer-Nerd Collin sowie Salvatore und Bastel-Nerdin Joelle.

ProSieben Nelly, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

© Seven.One Linda Nobat und Kim Virginia Hartung bei "Beauty & The Nerd"

