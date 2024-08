Zweites Exit-Duell: Dieses "Beauty & The Nerd"-Team fliegt

In Folge zwei von Beauty & The Nerd steht eine Entscheidung an. Kim Virginia Hartung (29) und ihr Schützling Collin werden von ihren Mitstreitern ins Exit-Duell gewählt, wo sie gegen Vanessa und Kris antreten müssen. In dem anschließenden Quiz beweist die ehemalige Dschungelcamperin, dass sie etwas auf dem Kasten hat und erkämpft ihrem Team einen großen Vorsprung. Ihr Partner muss daraufhin nur eine Frage richtig beantworten, um sich vor der Eliminierung zu retten. Somit müssen Vanessa und Kris ihre Koffer packen!

Bei den anderen Kandidaten kommt dieses Ergebnis weniger gut an. "Jetzt brauche ich Alkohol, und zwar den ganzen Kühlschrank voll", ärgert sich Linda-Caroline Nobat (29) über den Verbleib von Kim Virginia. Der Realitystar sieht den Beef in der Villa gelassen. Im Interview analysiert sie: "Auf der einen Seite sind die unsichere Babu, Psycho-Linda und Höhlenmensch-Salvo. Aber das sind ja nicht alle in der Villa, da werden sich auch sehr viele freuen, wenn wir zurückkommen."

In der ersten Episode von "Beauty & The Nerd" mussten sich schon Christin Okpara (28) und der Biologie-Student Daniel verabschieden. Der 23-Jährige zeigte sich nach der Entscheidung ziemlich enttäuscht. "Es hat leider nicht gereicht. Das ist schon sehr schade. Ich hätte nicht gedacht, dass ich als Erster rausfliege", gab er zu. Doch die Beauty ärgerte sich kaum über ihren Exit: "Man muss manche Sachen einfach so hinnehmen, Shit happens."

ProSieben Vanessa und Kris, "Beauty & The Nerd"-Team

ProSieben Christin Okpara und Daniel, "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer

