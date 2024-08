Etwa wegen Harry? Prinz William sagt seinen Termin in NYC ab

Prinz Harry (39) und Prinz William (42) sollten kommenden Monat zeitgleich in New York City sein. Daraus wird wohl nichts, denn William wird nicht in den Big Apple reisen. Der britische Thronfolger wurde dort ursprünglich bei einer Veranstaltung im Rahmen des Earthshot Prize Innovation Summit erwartet. Laut Informationen, die Hello! vorliegen, habe er den Trip allerdings abgesagt. Eine Begründung dafür gibt es bisher nicht, allerdings werden sich sicher einige Fans fragen, ob Harrys zeitgleiche Anwesenheit in der US-Metropole zu Williams Entscheidung beigetragen hat. Denn eigentlich gehört der Earthshot Prize zu den Herzensangelegenheiten des Royal – aber auch wenn er den Gipfel auslässt, wird er wohl zu dessen Preisverleihung im November nach Südafrika reisen.

Während William wegen des Earthshot Prizes in New York City gewesen wäre, wird sein Bruder aufgrund der UN-Generalversammlung sowie der Climate Week in der Stadt sein. Diese räumliche Nähe wirft natürlich direkt die Frage auf, ob die zerstrittenen Geschwister sich begegnen werden. Für die meisten Fans wäre ein Treffen wohl eher unwahrscheinlich gewesen, immerhin meiden beide seit Jahren jeden Kontakt, privat wie auch öffentlich. So sagte Harry unter anderem die Hochzeit seines entfernten Cousins und Vertrauten Hugh Grosvenor (33) ab, angeblich, weil ihm eine Begegnung mit William "peinlich" gewesen wäre. "Er hat Hugh angerufen und gesagt, dass es zu unangenehm wäre, wenn er und Meghan teilnehmen würden. Er hat sich entschuldigt und Hugh hat es verstanden", erklärte ein Insider gegenüber The Mirror.

Das Verhältnis von William und Harry soll aktuell so angespannt sein, dass Experten kaum eine Möglichkeit zur Versöhnung sehen. Dass Harry und seine Frau Meghan auch Williams Frau Kate (42) zum Gegenstand ihrer anhaltenden Kritik machten, soll für den 41-Jährigen eine Grenzüberschreitung zu viel gewesen sein. Laut des Experten Michael Cole hätten König Charles' (75) jüngerer Sohn und seine Gattin nie "einen Hehl aus ihrer Verachtung gegenüber Kate" gemacht. "William wird nach dem, was Harry getan hat, nicht mehr nachgeben. Er hat das Undenkbare getan. Was Männer nicht ertragen können, sind zwei Dinge: Kritik an ihren Fahrkünsten und an ihren Frauen", erklärte Michael gegenüber GB News.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Prinzessin Kate, 2018

