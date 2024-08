Royal-Showdown: Sehen sich Prinz Harry und William in NYC?

Prinz William (42) und Prinz Harry (39) könnten in der kommenden Woche zur gleichen Zeit in New York City sein. Während der Jüngere der beiden an der hochrangigen Woche der UN-Generalversammlung sowie der Climate Week teilnehmen wird, soll William im Rahmen des Earthshot Prize Innovation Summit ebenfalls in der Stadt zugegen sein. Auch wegen seiner gemeinnützigen Organisation, der Archewell Foundation, reist Harry nach NYC. Das bestätigt ein Sprecher nun gegenüber Fox News Digital. Seine Veranstaltungen finden vom 22. bis 29. September statt. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass die beiden zerstrittenen Brüder sich in dem Zeitraum auch über den Weg laufen?

Bislang ist noch unklar, ob William tatsächlich am Earthshot Prize Summit in New York City teilnehmen wird. Der Kensington Palast bestätigte oder dementierte das bisher noch nicht. Sollte der Mann von Prinzessin Kate (42) aber tatsächlich in die USA fliegen, wären er und sein Bruder nach langer Zeit mal wieder in derselben Gegend. Die Spannungen zwischen ihnen sind seit einigen Jahren bekannt. Inzwischen sollen die Söhne von König Charles III. (75) und Prinzessin Diana (✝36) seit über zwei Jahren keinen Kontakt mehr miteinander haben. "Dieses Jahr hat er sich sehr auf seine Frau, seine Kinder und auf seinen Vater konzentriert. Sein Bruder ist nicht wirklich ein Thema", erklärte ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber The Sunday Times zu Williams Situation.

Im Juni hätte es zu einem Aufeinandertreffen der beiden kommen können. Doch Harry lehnte eine Einladung zu der Hochzeit Hugh Grosvenor (33) ab, um möglichem Drama mit William aus dem Weg zu gehen. Laut dem königlichen Experten Christopher Andersen wäre die Situation mit ihm ohnehin in einen Medienzirkus ausgeartet. "Das ist die Zukunft, fürchte ich", erklärte der Fachmann damals. Eine Versöhnung soll unwahrscheinlicher denn je sein: "Im Moment gibt es keine Anzeichen dafür, dass William bereit ist, auch nur einen Funken nachzugeben." Die Beziehung der Brüder bleibt damit weiterhin kompliziert und angespannt.

Getty Images Prinz William, März 2024

Getty Images Prinz Harry und Prinz William in London im Juli 2018

