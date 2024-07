Werden sich die Sussexes nie mit William und Kate versöhnen?

Seit Prinz Harry (39) dem Königshaus gemeinsam mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (42) den Rücken gekehrt hat, soll seine Beziehung zum Rest der britischen Königsfamilie zerrüttet sein. Vor allem zu seinem älteren Bruder Prinz William (42) hat der royale Rotschopf ein schlechtes Verhältnis. Das wird sich wohl auch nicht ändern, wie der ehemalige royale Butler Grant Harrold im Interview mit New York Post vermutet: "[Harry] hat großen Schaden angerichtet und das Vertrauen zerstört", erklärt er und ergänzt: "Ich bezweifle, dass sie jemals wieder zu der Beziehung zurückfinden werden, die sie ursprünglich hatten. Das war eine ganz andere Beziehung, die auf Vertrauen aufgebaut war."

Obwohl er sich wünschen würde, dass sich die Streithähne in Zukunft wieder vertragen und zueinanderfinden, kann er sich das nicht vorstellen. "Ich würde gerne glauben, dass ihre Beziehung wieder in die richtige Bahn kommt. Aber ja, es ist unwahrscheinlich", stellt Grant gegenüber dem Magazin klar und betont: "William ist ein schwieriger Charakter. Aber er ist ein guter Kerl."

Dass eine Versöhnung der beiden Brüder bisher noch in weiter Ferne zu sein scheint, bestätigte kürzlich auch ein Insider gegenüber OK! Magazin. Ihm zufolge soll William absolut gegen eine Rückkehr seines jüngeren Bruders sein. "Prinz Philip (✝99) hat die Familie mit einer Eisenstange regiert, und als er starb, hat man gesehen, dass die Disziplin zusammenbrach. Jetzt hat William das Sagen, wenn es um die Disziplin in der Familie geht", berichtete die Quelle. Ihr zufolge soll der Thronfolger in seiner ersten Amtshandlung als Tonangeber ein "absolutes Verbot" bezüglich Harrys Rückkehr in den Schoß der Familie ausgesprochen haben.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

Getty Images Prinz William, Juni 2024

