Kurz vor Finale: Dschungel-Fans sind von diesem Star genervt

Das große Finale des Allstars-Dschungelcamps steht bereits in den Startlöchern. Nur noch wenige Tage, bis ein Promi mit der heiß begehrten Dschungelcamp-Krone vom Moderatoren-Duo Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) gekrönt wird. Aber wen wollen die Fans schon heute nicht mehr im Camp sehen? Von insgesamt 942 Umfrage-Teilnehmern stimmten 244 Promiflash-Leser [Stand: 29. August, 17:23 Uhr] dafür, dass Mola Adebisi (51) den südafrikanischen Dschungel verlassen soll. Das sind umgerechnet 25,9 Prozent der gesamten Teilnehmer.

Nur knapp hinter Mola reiht sich Georgina Fleur (34) ein: Mit 213 Stimmen ist sie ihrem Kontrahenten dicht auf den Fersen. 22,6 Prozent der Promiflash-Leser wollen auch die einstige Bachelor-Kandidatin nicht mehr auf ihren Bildschirmen sehen und erhoffen sich ihr baldiges Ausscheiden. Wen die Dschungel-Fans allerdings noch etwas länger verfolgen wollen, sind Sarah Knappik (37), Kader Loth (51) und Gigi Birofio (25).

Dass Mola den ersten Platz beim Ranking des unbeliebtesten Dschungel-Teilnehmers belegt, ist wohl keine große Überraschung. Mit den Aussagen über sein Frauenbild schoss sich der Moderator kurzerhand selbst ins Aus. An Tag 13 erzählte er ganz stolz: "Also meine Frau ist meine Königin, aber ich bin das Gesetz." Mit dieser Meinung biss er bei den Zuschauern ordentlich auf Granit. "Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich gerade kotzen möchte", beschwerte sich ein Nutzer auf X. Ein weiterer Fan schloss sich seinem Vorredner an und feuerte: "Boah, ist der Mola daneben! Der Typ ist im Kopf im Jahr 1944. Macht, dass es aufhört."

Anzeige Anzeige

RTL Mola Adebisi im Allstars-Dschungelcamp, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / adelinazilai Mola Adebisi und Adelina Zilai , Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de